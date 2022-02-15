Antalya DOB sahnesinde Verdi ve Puccini eserleri yankılanacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi 19 Şubat Cumartesi akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştireceği ‘Gala Konser’ ile sanatseverlerle buluşacak.

‘La Forza del destino’ uvertürü ile başlayacak olan konserde Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini’nin eserlerinden aryalar seslendirilecek. Antalya DOB orkestrasını şef Andrea Solinas’ın yöneteceği konserde soprano Arzu Aydoğdumu, Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Serap Demirhan Işık, Sema Suna, Burcu Bükem Kuru ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar, basbariton Umut Tarık Akça, bas Şafak Güç ve Engin Suna solist olarak sahne alırken konserin başkemancılığını Demet Emen üstlenecek.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

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