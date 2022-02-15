Alanya Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardan temizlenen Alanya kırsalındaki Taşatan yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları sürüyor.

Şubat ayı başında yoğun kar yağışı sonrası zaman zaman kapanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekiplerinin çalışmalarıyla sürekli açık tutulan Taşatan Yolu’nda temizleme çalışmaları tamamlandı. Yolun Eriklice, Köprülü ve Yeniköy bölümlerinde yoldaki kar tamamen temizlendi.



“Buzlanmaya karşı tuzlama”

Kar temizleme çalışmalarının tamamlandığı Taşatan Yolu’nda gece sıcaklığın düşmesiyle birlikte buzlanma meydana geliyor. Bölgeye giden vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yolun özellikle Hacıbeleni mevkiinde Büyükşehir ekipleri tarafından tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.

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