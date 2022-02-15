Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesi D400 Karayolunda İran uyruklu kadın sürücü, kırmızı ışığı son anda fark ederek fren yapınca 2 araca birden çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, AlanyaAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İran uyruklu Maryam Karımkhanı isimli sürücünün kullandığı 31 ADF 304 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Çolak’ın kullandığı 07 ASH 216 ve Habil Şirin’in kullandığı 07 ACE 921 plakalı hafif ticari araçlara yandan çarptı.

İranlı sürücünün kırmızı ışığı son anda fark etmesi ve fren yapmasına rağmen duramayarak önündeki araçlara çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tugay Erhan Erdem yaralandı. Yaralı yolcu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.