Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

İHA

Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesi D400 Karayolunda İran uyruklu kadın sürücü, kırmızı ışığı son anda fark ederek fren yapınca 2 araca birden çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, AlanyaAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İran uyruklu Maryam Karımkhanı isimli sürücünün kullandığı 31 ADF 304 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Çolak’ın kullandığı 07 ASH 216 ve Habil Şirin’in kullandığı 07 ACE 921 plakalı hafif ticari araçlara yandan çarptı.
İranlı sürücünün kırmızı ışığı son anda fark etmesi ve fren yapmasına rağmen duramayarak önündeki araçlara çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tugay Erhan Erdem yaralandı. Yaralı yolcu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de 120 dakika dağ bisikleti yarışı
YEREL HABERLER Kepez’de 120 dakika dağ bisikleti yarışı
Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon ...
Lyrboton Kome antik kentinde klip çekildi
YEREL HABERLER Lyrboton Kome antik kentinde klip çekildi
Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için iş birliğine gitti
YEREL HABERLER Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için iş birliğine ...
Alanya Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Alanya Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması
Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak
YEREL HABERLER Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları ...
Barışmak için geldi, canından oldu Barışmak için geldiği kafeden ayrılırken arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan adam, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Barışmak için geldi, canından oldu Barışmak için ...
Bitki üretiminden 6 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Bitki üretiminden 6 milyon TL tasarruf
Antalya’da helikopter ve drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da helikopter ve drone destekli trafik ...
Antalya DOB sahnesinde Verdi ve Puccini eserleri yankılanacak
YEREL HABERLER Antalya DOB sahnesinde Verdi ve Puccini eserleri ...
14 Şubat konserinde evlenme teklifi
YEREL HABERLER 14 Şubat konserinde evlenme teklifi
Motor kısmında yangın çıkan araçta maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Motor kısmında yangın çıkan araçta maddi hasar oluştu
Döşemealtı'nda 14 Şubat’ta 14 kişi mutluluğa ‘evet’ dedi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 14 Şubat’ta 14 kişi mutluluğa ‘evet’ ...
Metin Şahin: “Paris’e madalyaları toplamaya gideceğiz” Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Milletimiz bizi izlemeye devam etsin"
YEREL HABERLER Metin Şahin: “Paris’e madalyaları toplamaya ...
10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli ...
Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel ...
Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu
YEREL HABERLER Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ...
"Tour Of Antalya'da hedefimize ulaştık" Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: "Amacımız Türkiye ve Antalya’yı tanıtmak"
YEREL HABERLER "Tour Of Antalya'da hedefimize ulaştık" Tour Of ...
Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde mont çaldı Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde mont ...
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Antalya, Türkiye’de 2. sırada Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Öztürk: “İhracatta küçükbaş hayvancılığın önü açık”
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Antalya, ...
Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı
Antalya'da patenli gençlerden ölüme davetiye Otomobilin etrafını saran 8 patenli çocuk kilometrelerce yolculuk yaptı Kural tanımayan çocuklar kırmızı ışıkta dans etmesi ise pes dedirtti
YEREL HABERLER Antalya'da patenli gençlerden ölüme ...
Kazak kazıya jandarmadan baskın
YEREL HABERLER Kazak kazıya jandarmadan baskın
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.