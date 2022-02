Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’ Yangınzedelere 10 milyon 340 bin 500 TL değerinde nakdi yardım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında maddi zarara uğrayan vatandaşlar için Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.

Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardımın dağıtımına başlandığını söyledi.

‘Geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, “Yangının ardından devletimiz, milletimiz ve kurumlar her türlü desteği verdi. Allah herkesten razı olsun” dedi.

14 bin 900 TL destek alan Hüseyin Katlanır ise yangının yaralarının söz verildiği gibi kısa sürede sarıldığını belirterek, Türk Kızılay'ı ve bağış yapan herkese teşekkür etti.

2021 yazında ilk olarak Manavgat’ta başlayarak ülkenin birçok noktasında meydana gelen, çok sayıda vatandaşı mağdur eden orman yangınlarının yaralarını saran Kızılay, yangınzede ailelere geçim kaynaklarına yönelik de destek sağlıyor. İyileştirme çalışmaları yürüten Kızılay, ailelere nakdi yardımlarını ulaştırıyor.

Türk Kızılayı'nın, yangından etkilenen ailelere acil yardımlar, yanan evlerin onarımları, eşya temini sağladığını belirten Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, Kızılayın, iyileştirme çalışmaları kapsamında da tarım ve hayvancılık faaliyetleri zarara uğradığı için geçimini sağlayamayanlara nakdi yardımlar yaptığını, yürütülen iyileştirme çalışmalarının bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yapıldığını dile getirdi.



"900 aileyi 10 milyon TL'nin üzerinde nakdi destek"

Kızılay’ın sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan tespitler sonucu belirlenen ihtiyaçlar karşılanarak iyileştirme çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çeken Kapukaya, “Ailelerin yanan evlerinin bakım onarım masraflarının karşılanabilmesi, ev eşyalarının yeniden temini yapılırken tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlayan fakat yangınlar sonucunda geçim kaynakları zarar gören afetzedelerin kayıplarının karşılanması için ise nakdi yardımlar sağlanıyor. Nakdi yardım programı doğrultusunda işsiz kalan, geçimini sağlayamayacak durumda olan afetzedelere geçim desteği olması ve afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardım ulaştırılıyor. Geçim Kaynağı Desteği çerçevesinde hak sahibi olan vatandaşlara ödemeleri Ziraat Bankası Manavgat Şubesi üzerinden sürüyor” dedi.



"Ayni yardımlar da 2 milyon TL'yi aştı"

Afetzedelere hayırseverlerin ayni yardım malzemesi bağışlarını da ulaştıran Kızılay’ın, Manavgat, Osmaniye, Kadirli, Adana, Mersin, Muğla Marmaris, Menteşe, Milas’ta yangınlarda evi, eşyaları, ekili dikili arazisi, tarım makineleri ve hayvanları zarar gören bin 778 haneye gıda kolisi, hijyen seti, alışveriş kartı, ev tefrişat malzemesi olarak toplam 2 milyon 123 bin TL tutarında ayni yardım yaptığı bildirildi.



"Rahmetli kocamın fotoğraf ve kıyafetlerine üzüldüm"

Türk Kızılay’ının ‘geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, yangının ardından her türlü desteği gördüklerini, devletin başta olmak üzere herkesin sözünü yerine getirdiğini belirterek “Yangında birçok şeyimizi kaybettik. Hepsi geri getirilebilir. Beni en fazla üzen 3 yıl önce rahmetli olan eşimin fotoğrafları ve dolabında ilk günkü gibi duran kıyafetlerinin yanması oldu. Ben aradan 3 yıl geçmesine rağmen sanki cuma namazından eve dönecekmiş gibi kocamın her şeyine gözüm gibi bakıyordum” diye konuştu.

