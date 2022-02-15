Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’ Yangınzedelere 10 milyon 340 bin 500 TL değerinde nakdi yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’ Yangınzedelere 10 milyon 340 bin 500 TL değerinde nakdi yardım

İHA

Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’ Yangınzedelere 10 milyon 340 bin 500 TL değerinde nakdi yardım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında maddi zarara uğrayan vatandaşlar için Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.
Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardımın dağıtımına başlandığını söyledi.
‘Geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, “Yangının ardından devletimiz, milletimiz ve kurumlar her türlü desteği verdi. Allah herkesten razı olsun” dedi.
14 bin 900 TL destek alan Hüseyin Katlanır ise yangının yaralarının söz verildiği gibi kısa sürede sarıldığını belirterek, Türk Kızılay'ı ve bağış yapan herkese teşekkür etti.
2021 yazında ilk olarak Manavgat’ta başlayarak ülkenin birçok noktasında meydana gelen, çok sayıda vatandaşı mağdur eden orman yangınlarının yaralarını saran Kızılay, yangınzede ailelere geçim kaynaklarına yönelik de destek sağlıyor. İyileştirme çalışmaları yürüten Kızılay, ailelere nakdi yardımlarını ulaştırıyor.
Türk Kızılayı'nın, yangından etkilenen ailelere acil yardımlar, yanan evlerin onarımları, eşya temini sağladığını belirten Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, Kızılayın, iyileştirme çalışmaları kapsamında da tarım ve hayvancılık faaliyetleri zarara uğradığı için geçimini sağlayamayanlara nakdi yardımlar yaptığını, yürütülen iyileştirme çalışmalarının bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yapıldığını dile getirdi.

"900 aileyi 10 milyon TL'nin üzerinde nakdi destek"
Kızılay’ın sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan tespitler sonucu belirlenen ihtiyaçlar karşılanarak iyileştirme çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çeken Kapukaya, “Ailelerin yanan evlerinin bakım onarım masraflarının karşılanabilmesi, ev eşyalarının yeniden temini yapılırken tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlayan fakat yangınlar sonucunda geçim kaynakları zarar gören afetzedelerin kayıplarının karşılanması için ise nakdi yardımlar sağlanıyor. Nakdi yardım programı doğrultusunda işsiz kalan, geçimini sağlayamayacak durumda olan afetzedelere geçim desteği olması ve afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardım ulaştırılıyor. Geçim Kaynağı Desteği çerçevesinde hak sahibi olan vatandaşlara ödemeleri Ziraat Bankası Manavgat Şubesi üzerinden sürüyor” dedi.

"Ayni yardımlar da 2 milyon TL'yi aştı"
Afetzedelere hayırseverlerin ayni yardım malzemesi bağışlarını da ulaştıran Kızılay’ın, Manavgat, Osmaniye, Kadirli, Adana, Mersin, Muğla Marmaris, Menteşe, Milas’ta yangınlarda evi, eşyaları, ekili dikili arazisi, tarım makineleri ve hayvanları zarar gören bin 778 haneye gıda kolisi, hijyen seti, alışveriş kartı, ev tefrişat malzemesi olarak toplam 2 milyon 123 bin TL tutarında ayni yardım yaptığı bildirildi.

"Rahmetli kocamın fotoğraf ve kıyafetlerine üzüldüm"
Türk Kızılay’ının ‘geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, yangının ardından her türlü desteği gördüklerini, devletin başta olmak üzere herkesin sözünü yerine getirdiğini belirterek “Yangında birçok şeyimizi kaybettik. Hepsi geri getirilebilir. Beni en fazla üzen 3 yıl önce rahmetli olan eşimin fotoğrafları ve dolabında ilk günkü gibi duran kıyafetlerinin yanması oldu. Ben aradan 3 yıl geçmesine rağmen sanki cuma namazından eve dönecekmiş gibi kocamın her şeyine gözüm gibi bakıyordum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya 2022 turizmde daha iyisini yapabilir" Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin: "Veriler bize Antalya’da ümitsiz veya karamsar olma hakkımızın olmadığını söylemektedir, Antalya’da ticarete 1-2 yıllık vizyonla değil, uzun vadeli vizyonla bakacağız" "Antalya 2021’de turizmde Türkiye genelinden ve rakiplerinden daha iyi bir performans gösterdi, bu yıl çok daha iyisini yapmak zorundayız, yapabiliriz" "Yabancılara konut satışımız pandemiye rağmen 2020’de 7 bin 700 olmuştu, geçen yıl 12 bin 384 ile rekor kırdık"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya 2022 turizmde daha ...
Antalya’da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi 'Girişi olmayan yol' uyarı levhası konuldu, sürücüler uyarıları dinlemedi Sürücülerin inadına tepki gösteren sürücü: “Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı”
YEREL HABERLER Antalya’da sürücülerin yasak yol inadı, diğer ...
Antalya’dan Şubat ayı ortasında kıskandıran görüntüler Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya’da vatandaşlar ve turistler denize girdi, bol bol güneşlendi
YEREL HABERLER Antalya’dan Şubat ayı ortasında kıskandıran ...
4. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
YEREL HABERLER 4. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
Kepez’de 120 dakika dağ bisikleti yarışı
YEREL HABERLER Kepez’de 120 dakika dağ bisikleti yarışı
Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı
YEREL HABERLER Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca ...
Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon ...
Lyrboton Kome antik kentinde klip çekildi
YEREL HABERLER Lyrboton Kome antik kentinde klip çekildi
Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için iş birliğine gitti
YEREL HABERLER Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için iş birliğine ...
Alanya Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Alanya Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması
Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak
YEREL HABERLER Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları ...
Barışmak için geldi, canından oldu Barışmak için geldiği kafeden ayrılırken arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan adam, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Barışmak için geldi, canından oldu Barışmak için ...
Bitki üretiminden 6 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Bitki üretiminden 6 milyon TL tasarruf
Antalya’da helikopter ve drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da helikopter ve drone destekli trafik ...
Antalya DOB sahnesinde Verdi ve Puccini eserleri yankılanacak
YEREL HABERLER Antalya DOB sahnesinde Verdi ve Puccini eserleri ...
14 Şubat konserinde evlenme teklifi
YEREL HABERLER 14 Şubat konserinde evlenme teklifi
Motor kısmında yangın çıkan araçta maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Motor kısmında yangın çıkan araçta maddi hasar oluştu
Döşemealtı'nda 14 Şubat’ta 14 kişi mutluluğa ‘evet’ dedi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 14 Şubat’ta 14 kişi mutluluğa ‘evet’ ...
Metin Şahin: “Paris’e madalyaları toplamaya gideceğiz” Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Milletimiz bizi izlemeye devam etsin"
YEREL HABERLER Metin Şahin: “Paris’e madalyaları toplamaya ...
10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli ...
Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel ...
Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu
YEREL HABERLER Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ...
"Tour Of Antalya'da hedefimize ulaştık" Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: "Amacımız Türkiye ve Antalya’yı tanıtmak"
YEREL HABERLER "Tour Of Antalya'da hedefimize ulaştık" Tour Of ...
Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde mont çaldı Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde mont ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.