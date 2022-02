Turizmde Rusya- Ukrayna endişesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA ve Ukrayna'dan gelen turistin yüzde 50'sini ağırlayan Antalya'da, iki ülke arasındaki savaş riski endişeye yol açtı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Önümüzdeki büyük bir sorun. İnşallah sıkıntı yaşanmaz" dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerginliğin turizme yansıması ile ilgili, "Önümüzdeki büyük bir sorun. Antalya açısından çok önemli bir sorun. Savaş çıkacak gibi görünüyor, Rusya müdahale edecek gibi görünüyor. Bizim nerede durduğumuz, ne yaptığımız önemli. 4 milyonun üzerinde Rusya'dan turist alıyoruz. 1 milyon civarında da Ukrayna'dan turist alıyoruz her halükarda. En iyi ihtimalle 1 milyon kaybedeceğiz gibi görünüyor" dedi.

Bu seneki rezervasyonların çok sıkıntılı görünmediğini, pandeminin etkisinin biraz daha kırılmaya başlandığını anlatan Çetin, "En çok sevindiğim İngiltere'nin karantina ve kısıtlamaları kaldırması. En önemli pazarlarımızdan biri. Diğer ülkeler de buna uyarsa, turizmde çok sıkıntı yaşamayız. Avrupa'da ise biraz derdimiz var, imaj sorunu. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ciddi çalışmalar yapıyor ama Avrupa'da hala imaj sorunumuz var ve reformlar bekleniyor. Rusya-Ukrayna işiyse, bu sene bizim başımıza başka bir bela olabilir. İnşallah çok sıkıntı yaşanmadan RusyaUkrayna işinin arasından sıyrılırız" diye konuştu.

'BU KRİZ BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI'

Diğer yandan sektör temsilcileri de iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Rus ordusunun askeri tatbikatlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygun'un açıklamaları, sektörde için de umutla karşılandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün barışı simgelediğini belirterek, işin tabii ki sadece turizm boyutu değil; dünya barışı ve ekonomisi için de koronavirüsten çok daha fazla olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Dünyadaki bütün siyasi ekonomik dengeleri allak bullak edebilecek bir sorun olduğunu belirten Yavuz, "Belki de koronadan daha uzun süren bir huzursuzluğa yol açabilir. Konu sadece bölge ülkelerini ilgilendirmiyor, dünyadaki dengeleri değiştirebilecek türden. Bu bağlamda önce insanlık, dünya barışı için bu krizin bir an önce sonlandırılmasına yönelik bütün ülkeler katkı koymalıdır" diye konuştu.

Zaten savaş olan bir ortamda turizmi düşünmenin mümkün olmadığını da anlatan Yavuz, Antalya'ya gelen turistlerin yarısından fazlasının bu iki ülkeden geldiğine dikkat çekerek, "Antalya açısından çok büyük bir kayıpla sonuçlanabilir. Bu konunun barışçıl şekilde sona ermesini umut ediyoruz. Sadece turizm değil; insanlık ve dünya barışı açısından da artık korona ertesinde insanların biraz huzurlu şekilde yaşaması ve nefes almasını sağlayacak şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

