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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da bakımı muhtaç hastalara ‘evde sağlık hizmeti’

İHA

Alanya’da bakımı muhtaç hastalara ‘evde sağlık hizmeti’

Alanya Belediyesi’nin kırsalda yaşayan bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Evde Sağlık Hizmeti çalışmaları sürüyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kırsalda yaşayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlamak amacıyla “Sosyal Belediyecilik” misyonu ile hayata geçirdiği Evde Sağlık Hizmeti Projesi sürüyor. Bir doktor, bir hemşire ve bir hastabakıcıdan oluşan evde sağlık ekibi, vatandaşların genel muayenelerini, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp, tıbbi ilaç desteğinde de bulunuyor. Çalışmalarını Soğukpınar Mahallesi’nde sürdüren ekibe, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eşlik etti.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı”
Vatandaş öncelikli yatırım ve hizmetlerin Alanya Belediyesi’nin ana misyonu olduğunu belirten Başkan Yücel, “Sosyal belediyecilik misyonunu temel alan, vatandaş öncelikli yatırım ve hizmetlere önem veren bir belediye sistemi oluşturduk. İhtiyaç sahibi, sağlık sorunu bulunan vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz hizmetimizden yılda ortalama binden fazla vatandaşımız faydalanıyor. Vatandaşlarımızın medikal ihtiyaçları da ivedilikle karşılanıyor” dedi.

“Evde bakım hizmetinden 4 bin 600’den fazla vatandaşa yardım”
Projenin hayata geçtiği 2016 yılından bu yana 4 bin 592 vatandaşa evde bakım hizmeti ve ilaç desteği sağlandığını belirten Başkan Yücel, “Projeyi hayata geçirdiğimiz 2016 yılından bu yana toplamda 259 kırsal mahalle ziyaretinde 4 bin 592 vatandaşımıza ulaştık. Bugün de ekiplerimiz 10 vatandaşımıza hizmet ulaştırdı. Amacımız tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanabilmesi” diye konuştu.

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