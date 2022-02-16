Türk doktor, Güney Amerika’nın en yüksek dağında zirveye ulaştı 6 bin 962 metrelik Concagua Dağı’na tırmanan doktor, Türk bayrağı ve Alanyaspor bayrağını zirveye dikti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Dr. Adnan Sarı, Arjantin’deki 6 bin 962 metreyle Güney Amerika’nın en yüksek dağı olan Concagua Dağı’na çıkarak, zirveye Türk bayrağı ve Alanyaspor bayrağını dikti.

Alanya’da özel bir hastane sahibi aynı zamanda burada doktorluk yapan Dr. Adnan Sarı, ‘7 kıta 7 zirve’ projesi kapsamında Afrika ve Güney Amerika’nın en yüksek dağlarına tırmandı. Aslen Rizeli olan Sarı, ilk olarak 10 Aralık 2021’de Afrika’nın en yüksek zirvesi olan 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı’na çıktı. Sarı, 11 Şubat Cuma günü ise Arjantin’deki Güney Amerika’nın en yüksek dağı olarak bilinen 6 bin 962 metrelik Concagua Dağı’na tırmandı. Litvanyalı dağcı arkadaşları Nerijus Pranckeviius ve Justinas Narkeviius ile birlikte dağın zirvesine ulaşan Sarı, burada kamp kurdu. Sarı, yanında getirdiği Türk bayrağı ve Alanyaspor bayrağını da zirveye dikti.

Kötü hava koşulları nedeniyle yarım saat zirvede durabilen Sarı, ardından dönüşe geçti.

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