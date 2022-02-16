Jandarmadan ‘aranan şahıs’ devriyesi

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Antalya’nın Elmalı ve Kaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında M.G. isimli şahsın büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.

Öte yandan, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş ilçesi, Gömbe Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında A.P. isimli şahsın taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edilerek yakalandı. Olaylar ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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