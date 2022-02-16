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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ustaların İzinden' serisi Halit Önür’le başlıyor

İHA

'Ustaların İzinden' serisi Halit Önür’le başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Teke yöresi kültürünü tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için ‘Ustaların İzinden’ serisine başlıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde cuma saat 20.00’de, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci Halit Önür gecesiyle başlayacak seride Uğur Önür, Emre Dayıoğlu ve İlke Türkdoğan sahne alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçıların bir toplumun ruhunu, benliğini ve kültürünü temsil eden, simgeleyen güce ve değere sahip olduklarını söyledi. Bu gücün ve değerin anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, bu noktada yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.
Bu çerçevede, Teke yöresinin en üretken sanatçılarından Dirmilli Curacı Gadir olarak da bilinen Kadir Türen’in adını Gebizli Mahallesi’nde bir parka verdiklerini hatırlatan Başkan Uysal, şimdi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde de ‘Ustaların İzinden’ isimli bir seriye başlayacaklarını belirtti. Başkan Uysal, seride ilk olarak emekli öğretmen, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci, besteci ve resimden karikatüre sanatın birçok dalıyla birden ilgilenen merhum Halit Önür’ün yer alacağını söyledi.
Cuma günü saat 20.00’de başlayacak etkinlikte Halit Önür’e “Ustam” diye seslenen yeğeni kabak kemane sanatçısı Uğur Önür, kendini “Anadolu müziğinin Yolcusu” olarak anlatan, Anadolu’yu köy köy gezerek halk müziklerini kaydeden Emre Dayıoğlu ve Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan sahne alacak. Gecede ayrıca Tuncer Çetinkaya’nın “Halit Önür” belgeseli de ilk gösterimi yapılacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Ustaların İzinden’ serisi Halit Önür’ün ardından Dirmilli Curacı Kadir ve Fethiyeli Ramazan Güngör anısına düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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