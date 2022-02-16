Ayağını çapa makinesine kaptırdı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde, çapa makinesine sağ ayağını kaptıran İbrahim Yılmaz'ı (70), itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Camili mevkiinde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çapa makinesi ile bahçesindeki ağaçların arasını çapalayan İbrahim Yılmaz, bir anlık dalgınlıkla sağ ayağını makinenin çarkına kaptırdı. Yılmaz, cep telefonu ile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARIM SAATTE KURTARILDI
İtfaiye ekipleri Yılmaz'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri yaralıya serum takarken, çapa makinesinin çark kısmını söken itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ın ayağını çıkarttı. Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-02-16 13:56:32
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