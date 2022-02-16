Tamiri tamamlanan motosiklet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangında, tamir için bırakılan motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SideKemer Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangında, tamir için bırakılan ve tamiri tamamlanan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirhane çalışanı tarafından tamiri tamamlanan motosiklette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede motosikletin tamamını sararken, çevredeki vatandaşları da yardımıyla yangın tüpü kullanarak söndürdü. Yangında tamir için bırakılan motosiklet yanarak kullanılamaz hale gelirken, tamirhanede bulunan diğer motosiklet ve malzemeler de zarar gördü.

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