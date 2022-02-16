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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Ziraat Fakültesi ile BATEM arasında tarımsal iş birliği protokolü

İHA

AÜ Ziraat Fakültesi ile BATEM arasında tarımsal iş birliği protokolü

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile BATEM arasında Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole göre tarım alanında öğrenci eğitimi, teknik uzman danışmanlık desteği ve ikili projeler yapılacak.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole göre tarım alanında öğrenci eğitimi, teknik uzman danışmanlık desteği ve ikili projeler yapılacak. Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda imzalanan protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Uzun, Doç. Dr. Demir Özdemir, Genel Sekreter Ali Evren İmre ve BATEM Eğitim Yayım Birim Sorumlusu Doç. Dr. Köksal Aydınşakir katıldı.

“Üniversiteler tarımsal araştırmalara daha çok önem vermeli”
Ziraat alanına her zaman çok önem verdiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu kadar bereketli toprakları olan bir ülkede tarımın çok daha iyi olması gerekiyor. Bulunduğumuz nokta önemli ama tatminkâr değil. Üniversiteler olarak bizim de tarımla ilgili çalışmalarını artırması, topraksız tarım, verimli ve dayanıklı türler için ıslah çalışmaları gibi alanlarda daha fazla araştırmalar yapması gerekiyor. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi olarak iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Yaptığımız protokol ile öğrencilerimiz, sebzecilik, meyvecilik, tıbbi ve aromatik bitkiler ve süs bitkileri gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından teknik eğitici desteği alacak. Böylece aldığı teorik bilgileri, uygulamalı eğitimlerle pekiştirecek. İş birliğimizin hem ülkemiz tarımı adına, hem Antalya’mız adına, hem de öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Laboratuvarlar öğrencilere açılacak”
BATEM’in önemli bir teknolojik alt yapıya ve bilgi birikimine sahip olduklarının altını çizen BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, “Bizim asıl misyonumuz araştırmalardır. 300 hektarlık arazimizde güçlü bir laboratuvar altyapısına sahibiz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin sanayiye kazandırılmasından faydalı böcek üretimine, tohum ıslahına kadar birçok alanda önemli çalışmalarımız var. 1934 yılında kurulan merkezimiz çok önemli bir bilgi birikimine sahip” ifadelerini kullandı ve yapılan protokolle bu alt yapının bilimsel araştırma ve eğitime katkı sağlamak için kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise BATEM ile yıllardır birlikte çalıştıklarını ve bu protokolle ilk defa çalışma iş birliğini resmiyete döktüklerini söyleyerek iki kurum için ve ülke tarımı için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Teknik uzman danışmanlık desteği olacak
İmzalanan protokole göre tarım alanında öğrenci eğitimi, teknik uzman danışmanlık desteği ve ikili projeler alanlarını kapsayan iş birliği yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 4 yıllık eğitim sürecinde görsel ve deneysel gereksinimlerinin giderilmesi ve güçlendirilmesinin amaçlandığı protokolde, BATEM’in arazi, makine, teçhizat, alt yapı ve personel birikiminden yararlanılacak. Fakülte ve BATEM’in İş Birliği ile tarım sektörünün “üretim, bitki koruma, bitki besleme, tarla bitkileri, tıbbı ve aromatik bitkiler, örtüaltı sebze ıslahı, doku kültürü, seralar, modern sulama teknikleri, tarım alet ve makineleri ve modern tarım teknikleri” yeterliklerine sahip sorumlu, nitelikli eleman gücünü güncel teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmek ve ortaya çıkan bilgi birikiminin yaygınlaşmasını sağlayarak sürdürülebilir modern tarıma katkıda bulunmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile de ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde fakültede eğitim gören öğrencilere ilişkin; bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma, bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama konularında uzman teknik eğitici desteği sağlanarak teorik derslerde alınan bilgiyi deneysel hale dönüştürerek öğrencilere tarımsal bilgi kazandırılmasını kapsıyor.
Aynı protokolle BATEM’in Antalya Aksu’da bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri ve tarla bitkileri birimlerinde, Antalya Yukarı Kocayatak’ta bulunan Sebzecilik biriminde ve Antalya Kayaburnu’nda bulunan Meyvecilik biriminde, Protokol Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde, BATEM bünyesinde çalışan uzmanlar veya eğitici personeller tarafından öğrencilere uygulamalı tarım eğitimini de kapsıyor. BATEM uzmanları istenirse veya ihtiyaç duyulursa belirlenen tarihlerde teorik ve uygulamalı eğitimler vermek üzere fakültede görevlendirilecek. Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.

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