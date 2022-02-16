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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’nda sanat esintileri

İHA

Konyaaltı Belediyesi, kültürsanat etkinlikleri kapsamında 'Yeni Yılın Konseri, Yörelerimizden Türkülerimiz' ve keman ile viyolonsel konserleri düzenledi.

Konyaaltı’nda sanat esintileri

Konyaaltı Belediyesi, kültürsanat etkinlikleri kapsamında ‘Yeni Yılın Konseri, Yörelerimizden Türkülerimiz’ ve keman ile viyolonsel konserleri düzenledi.
Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli sanatçılarla birlikte verdiği konserle Konyaaltılı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültürel miras olan Türk Halk Müziği’nin seçkin eserlerinin seslendirildiği ve Şef Soner Mızrak’ın yönetiminde icra edilen etkinlik beğeni topladı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu’nda gerçekleştirilen konserde Türk Halk Müziği Korosu’nun yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Gök de seçkin eserler ve kendi yazıp bestelediği bir eseriyle yer aldı. Bağlama, kabak kemane, nefesli saz, ritim sazlar, klasik ve bas gitar gibi zengin bir enstrüman çeşitliliğinin yer aldığı ve tek bir koltuğun bile boş kalmadığı gecenin sonunda izleyiciler müzisyenleri ayakta alkışladı.

“Akademi öğrencileri sahneye çıktı”
Öte yandan Konyaaltı Müzik Akademisi öğrencileri de keman ve viyolonsel konseri ile izleyicilerin karşısına çıktı. 7 ile 13 yaş aralığındaki öğrencilerin konseri, ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Önce sahneye tek tek çıkarak hünerlerini sergileyen akademi öğrencileri, program sonunda birlikte sahnede dinleti sundu.

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