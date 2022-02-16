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Olağanüstü mecliste 41 yıllık Kırcami sorununda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar onaylandı

İHA

Olağanüstü mecliste 41 yıllık Kırcami sorununda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar onaylandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanarak, Kırcami bölgesinde 41 yıldır devam eden imar sorununu çözecek olan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planını onayladı. Mecliste konuşan Başkan Muhittin Böcek, “Siyaset üstü bir çalışmadır, destek veren herkese teşekkür ederim. Kırcami’nin yıllardır çözülemeyen sorununu çözmüş olacağız” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami başta olmak üzere Antalya’nın 100 binlik çevre düzeni planını karara bağlamak üzere toplandı. Toplantıda Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren “Kırcami Bölgesi”ne ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları onayladı. Meclis üyeleri 41 yıldır devam eden sorunun çözmek için toplantıya yoğun katılım gösterdi.

“Hepimizin lehine sonuçlandı”
Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Burada bulunan vatandaşlarımızın bir tarafta 810 katlı binaların diğer tarafta marul maydanoz ekmeye devam eden hemşehrilerimizi hepimiz biliyorduk. Siyaset üstü bir çalışmadır, destek veren herkese teşekkür ederim. Bu planı geçirmek bize nasip oldu. Yıllardır bu beklenti göreve geldiğimiz gün itibariyle devam ettirdik. Ancak İdare Mahkemesinin iptali, Konya İstinaf Mahkemesinin iptali vardı. Bununla ilgili Danıştay’dan devam eden Kırcami’nin Anayasası dediğimiz toprak kurulu ve kamu yararı davamız devam ediyordu. Sonuç olarak tanımlandı. Hepimizin lehine sonuçlandı. Ancak gerekçe bir tanesi de 100 binlik planın olmamasıydı. Bu konu ile ilgili de bakanımız ile görüşmeler sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığında görev alan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürdü” dedi.

“Bugün bu tarihi günü beraber tamamlayacağız”
Sorunun çözümü konusunda herkesin üzerine düşeni yaptığını belirten Böcek, “Bugün bu tarihi günü beraber tamamlayacağız. 100 binlik plan çok önemliydi. Gazipaşa’dan Kaş'a kadar kısmen sorunlar vardı, çözmüş olduk. Kırcami’nin yıllardır çözülemeyen sorununun çözmüş olacağız. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu plandan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Hep birlikte ayırt etmeden çalışmalarımız devam edecek” sözlerine yer verdi.

“41 yıldır devam eden sorunu çözüyoruz”
CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz ise, “Bugün Antalya’mız için olağanüstü önem arz eden konu ile ilgili olarak olağanüstü meclis toplantımızı yapıyoruz. Bugün görüşeceğimiz imar planları ile Antalya kent merkezinde çepeçevre binalar ile çevrilmiş bin 477 hektar büyüklüğündeki alanda 41 yıldır devam eden sorunu çözüyoruz. Sorunun çözümü sürecinde Kırcami’nin yaşadığı imar sorununun bir kader olmadığına inanarak 28 yıldır mücadele veren her türlü çalışmayı yapan herkese teşekkür ederim. Planlarımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Kırcami ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun”
AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin de, “Olağanüstü meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Uzun yıllara sirayet eden Kırcami meselesi belli bir sona geldi. Bu süreçte katkı veren herkese teşekkür ederim. İnşallah yıllardır süren sıkıntılı süreç meclisin akabinde Muratpaşa Belediyemizin çalışması ile nihai sonuca ulaşacaktır. Yapılan çalışmaları takip edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.
MHP Grup Sözcüsü Selçuk Sinirli ise, “42 yıllık bir süreç. Bu süreç içerisinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kırcami ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim”
Meclis toplantısı sonrası söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şu sözlere yer verdi:
“İmar planımızın 1/25000 ve 1/5000 aşaması hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu tarihi süreçte bazı gerçekleri de ifade etmek istiyorum. 8 yıldır gözlediğim bir husus var. Aslında imar planına açıkça kimse ‘ben karşıyım’ demiyor. Ama bazı kritik anlarda görüyoruz imar planına karşı yoğun faaliyet yürütülüyor. Şehirde hiçbir şey gizli kalmıyor. Kim ne yapıyorsa duyuluyor. En son bir referandum gerçekleştirdik; imar planını savunan insanların önemli bir kısmının ‘hayır’ oyu çıkması için çalıştığını görüyoruz. Birilerini suçlamak istemiyorum; gelecek için anlatıyorum.”

“Planımız ile uğraşmayınız”
Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şehrimizin göbeğinde bir şehircilik dramı bir tümör gibi duruyor haritanın içerisinde. Komşularımız mağdur. Planın ana prensibi şudur; bizzat kendisi yapmadı ise plancılar hiçbir planı beğenmiyor. Şu ana kadar Kırcami imar planı hiçbir zaman siyasete alet edilmemiştir. Oy konuşmasına konu edinmemiştir. Bir şehir sorunu olarak görülmüş ve mücadele edilmiştir. Kırmamaya üzmemeye dikkat edilmiştir. Buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Kimse bunu tehdit olarak anlamasın. Orada sorunu biz yaşıyoruz. Bu planı 100 kere iptal ettirseler 101’inci kere bu plan buraya en hızlı şekilde gelecek. Milletin önünde duramazsınız. Şehrimizi insanlarımızı kimse yormasın. Bizim bundan yarım adım geri atma durumumuz yok. Ödediğiniz harç paralarına yazıktır. Planımız ile uğraşmayınız. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu planın başına bundan sonra bir şey gelirse kimse kendisini yargı bağımsızlığı diye sorumluluktan kurtaramaz. Bu birliğimizi beraberliğimizi hiç bozmayalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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