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ANTGİAD Başkanı Sert: “Antalya yeni bir ekonomik yol haritası çizmeli”

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: “Antalya yeni bir ekonomik yol haritası çizmeli”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, Antalya'nın yeni bir ekonomik yol haritası çizmesi gerektiğini belirterek, "Tarım ve turizme dayalı kent ekonomimiz yaşanan en ufak bir krizde kent ekonomisine ciddi zarar veriyor. Önümüzde bir Rusya ve Ukrayna krizi söz konusu. Hem tarımsal üretimimize, hem turizme hem de ihracatımıza yeni pazarlar oluşturmak ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmek zorundayız" dedi.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı'nın konuğu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen oldu. ANTGİAD üyelerinin ve BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Şükrü Sözen ‘Manavgat Yangını ve Manavgat’ın Geleceği’ konulu sunum gerçekleştirdi. Sert, Manavgat'ta yaşanan felaket döneminde yönetim kurulu ve üyelerin çok hızlı bir şekilde organize olarak bölgenin ihtiyaçlarını öğrenerek topladığı yardımları bir gün içerisinde bölgeye bizzat ulaştırdıklarını hatırlattı.
Ulaştırdıkları yardımları hem belediye ile hem de ihtiyaç sahiplerini tespit ederek ilettiklerini belirten Osman Sert, “Bu yangınların sebebi her ne olursa olsun hepimiz iklim değişikliğinin, kuraklığın ve ormanlarımızın önemini bir kez daha anlamış olduk. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için almamız gereken önlemlerin farkına vardık. Artık önceliğimizin ne olacağını anlamış olduk. Tekrar böylesine büyük kayıpları yaşamamalıyız. Yanan bölgeleri en kısa zamanda yeniden ağaçlandırıp orman vasfının sürmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bizler, yani gençler bu konuda üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Çünkü o ormanlar, bu ülkenin geleceği. Yani bizlerin geleceği. Bizler hem kendimiz hem de çocuklarımız için yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye ve gelecek istiyoruz" dedi.
Dernek faaliyetlerinden bahseden Başkan Sert, “Bizler ANTGİAD olarak Kepez Belediyemiz ve Antalyaspor ile kentimize iki gençlik kütüphanesi kazandırdık. Konyaaltı Belediyemiz ile bir gençlik anıtı projemiz mevcut. Konyaaltı’nda tiyatro buluşması gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere hepimizin bu aralar en büyük sıkıntısı yüksek enflasyon ve girdi maliyetleri. Bu konularda atılacak acil adımları bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu açıklanan temel gıdada olan KDV indirimleri enflasyonu düşürmek için olumlu bir adım olabilir ancak KDV’nin inmesi ne yazık ki fiyatların düşmesini sağlamıyor. Girdi maliyetlerinin aşağı yönlü bir hareket yakalamadıkça ne yazık ki fiyatlar artmaya devam edecektir. Yani ürünlerimizi değil, fiyatlarımızı artırmamızdan kaynaklanan bir ihracat artışımız mevcut. Artık ürün çeşitliliğimizi konuşmalıyız” diye konuştu.

“Önümüzde bir Rusya ve Ukrayna krizi söz konusu”
Antalya olarak yeni bir ekonomik yol haritası çizilmesi gerektiğinin altını çizen Sert, "Tarım ve turizme dayalı kent ekonomimiz yaşanan en ufak bir krizde kent ekonomisine ciddi zarar veriyor. Önümüzde bir Rusya ve Ukrayna krizi söz konusu. Burada duracağımız yer kent ekonomimiz için gerçekten çok önemli. Hem tarımsal üretimimize, hem turizme hem de ihracatımıza yeni pazarlar oluşturmak ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmek zorundayız. Eğer Antalya ekonomisi olarak bu değişimi gerçekleştirmezsek önümüzde olacak her krizde en büyük hasarı alacak olan yine bizler olacağız. Artık Antalya ekonomisinin aktörleri ve ekonomi yönetimi bu konuyu öncelik edinmeli. Bununla birlikte temel gıdadan kalkan KDV’nin bir takım temel diğer ihtiyaçlara da yansıtılmasını büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Bakınız beyaz eşya da bugün artık bir temel ihtiyaç. Bu ürünlerde de KDV’nin 1’e inmesi gerekiyor. Üreticilere yakıtın KDV’sinin kaldırılması gerekiyor. Artık iletişim bir özel ihtiyaç değil, bir temel ihtiyaç. Bunların ve daha fazlasının tamamını yeniden ele almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Teknik ve ara eleman ihtiyacı
Teknik ve ara elemana olan ihtiyaçtan bahseden Sert, “Son olarak genç işsizliği ile ilgili bir şeyler söylemek ve sözlerimi tamamlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde genç işsizliği azaldı diye bir haber ajanslardan önümüze düştü. Ancak genç işsizliği hala önümüzde duran en büyük sorunlardan biri. Genç işsizliği bu noktadayken üniversite sınavında barajın kalkmasını büyük bir hayretle karşıladım diyebilirim. Ülke olarak en çok teknik ve ara elemana ihtiyacımız varken, bu hareketle büyük bir üniversite mezunu gencimiz işsizliğin yeni adayları olabilirler. Umuyorum bu düşüncem gerçek olmaz ama keşke üniversite sınavından barajı kaldırana kadar Mesleki ve Teknik eğitimi özendirecek bir adım atılsaydı” ifadelerini kullandı.

“Yangın döneminde yakın ilgi gördük”
Osman Sert’in konuşmasının ardından söz alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat yangını ve belediyenin bu süreçte yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Manavgat’ın Antalya ekonomisi için çok önemli bir yerde olduğunu söyleyen Başkan Sözen, ilçede turizmi 12 aya çıkarmak için çalışma yaptıklarına değindi. Manavgat’ın turizm, tarım ve ekonomisinin gelişmesinin Antalya’nın gelişmesi demek olduğunu dile getiren Başkan Sözen, “ANTGİAD’ın dinamizmi ve enerjisini de Manavgat’ta görmek ve hissetmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Yangın döneminde de bu yakın ilgiyi sizlerden gördük. Bundan sonra da aynı ilgi ve işbirliğine devam etmek bizleri mutlu edecek” açıklamalarında bulundu.
Konuşmaların sona ermesinin ardından ANTGİAD üyelerinin sorularını yanıtlayan Şükrü Sözen, daha sonra yeni üyelere katılım plaketlerini verdi. Programın sonunda ANTGİAD Başkanı Osman Sert, günün anısına Sözen’e eski bir Antalya tablosu hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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