Kepez’de hentbol takımı kuruluyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımına seçilen 35 öğrenci, çalışmalara başladı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün 11'inci branşı olarak açılan hentbol takımının minik öğrencileri, gelecekteki lig takımlarının temelini oluşturdu. Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nun 2, 3 ile 4'üncü sınıflarından seçilen 35 kız ve erkek öğrenci, son 3 aydır okul bahçesindeki şişme salonda antrenman yapıyor. Önce kondisyon, top tutma ve sürme, atış kolu düzeltme eğitimlerini alan çocuklara, Süper Lig takımı Anadolu Hentbol'un orta ve sol kanat oyun kurucusu Esra Karaman antrenörlük yapıyor.



“Hedef spor yaptırmak”

Hafta sonları 2'şer saat antrenman yapan minik hentbolcuları sürekli ziyaret eden kulübün hentbol sorumlusu Mustafa Şimşek, ''Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ve kulüp başkanımız Hakan Çatal'ın desteğiyle yeni bir branş açtık. Kepez'de spor yapmayan çocuğun kalmaması yönündeki gayretlerimiz doğrultusunda, branş çeşitliliği sunarak daha fazla öğrenciyi spor disipliniyle tanıştırıyoruz'' diye konuştu.

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