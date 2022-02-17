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Antalya'da üretip, dünyaya gönderiyor 2022 pazarını genişleten AGT, yeni showroom konsepti Design Box’u tanıttı AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya: "Hem ülkemizde hem dünyada ürettiği ürünlerle kullanıcılara mobilya sektörüne, mimarlara, ev hanımlarına önemli avantajlar sağlıyor" "Üretilen ürünün yarısını ihraç ediyoruz" "5 kıtada binden fazla satış noktasında ihracat yapan global bir firmayız, Türkiye kalite algısını dünyaya tanıtıyoruz"

İHA

Antalya'da üretip, dünyaya gönderiyor 2022 pazarını genişleten AGT, yeni showroom konsepti Design Box’u tanıttı AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya: "Hem ülkemizde hem dünyada ürettiği ürünlerle kullanıcılara mobilya sektörüne, mimarlara, ev hanımlarına önemli avantajlar sağlıyor" "Üretilen ürünün yarısını ihraç ediyoruz" "5 kıtada binden fazla satış noktasında ihracat yapan global bir firmayız, Türkiye kalite algısını dünyaya tanıtıyoruz"

Parke ve panel sektörünün önemli markalarından AGT, duvar yüzey çözümleri ile ahşap bazlı panel sektörüne yeni bir kategori açarak, pazarını çeşitlendirdi. Ürünlerini 5 kıtada binden fazla satış noktasındaki kullanıcısına ulaştıran AGT, yeni showroom konsepti ‘Design Box'u mobilya ve dekorasyon sektörünün beğenisine sundu.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 500 bin metrekarelik son teknoloji üretim tesisleriyle AGT (Ahşabı Geliştiren Teknoloji), mobilya bileşenleri sektöründe MDF, MDFLAM, panel, profil üretimi ile mobilya; duvar paneli, duvar profili ve yüzey çıtaları ile dekorasyon; parke ve süpürgelik üretimi ile de inşaat sektörüne hizmet veriyor. AGT'nin tasarımları, 5 kıtada 1000’den fazla satış noktasında yer bulurken, kurumsal olarak onaylanan ARGE uzmanlığı, 9 patent faydalı model, 300’den fazla endüstriyel tasarım ve 420 ürün tasarım tescili ile teknolojiler geliştiriyor. Parke ve panel sektörünün önemli markası durumundaki AGT, duvar yüzey çözümleri ile ahşap bazlı panel sektörüne yeni bir kategori açarak, pazarını çeşitlendirdi. Sektörüne yön veren marka konumundaki AGT, özellikle panel ve profil grubu ürünlerindeki malzeme çeşitliliğini ve uygulama kategorilerini çeşitlendirerek mobilya ile dekorasyon sektörüne hazır çözümler geliştiren firma, bu vizyonuyla daha kısa sürede tamamlanan prestijli iç mimari projelerin ve katma değerli mobilyaların malzeme tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Beğeni topladı
Bu kapsamda tasarlanan AGT, yerleşkesine açtığı yeni showroom konsepti ‘Design Box'ı, mobilya, dekorasyon sektörünün ve basın mensuplarının beğenisine sundu. Fuar deneyiminin showroom'a taşındığı Design Box konsepti ile AGT, ziyaretçilerinin beğenisini topladı. Katılımcılar daha sonra fabrikanın üretim bölümlerini gezdi.

Ürettiği ürünün yarısını ihraç ediyor
AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya, AGT’nin 1984 yılında ağacı geliştirme teknolojileri vizyonuyla kurulduğunu hatırlattı. AGT’nin 2000 yılından sonra daha farklı daha katma değerli ürün üreten bir firma haline dönüştüğünü dile getiren Çetinkaya, “AGT kısa sürede hem ülkemize hem sektöre değer katan markalar oluşturmaya başladı. Bu değeri ülkemizin dışına da taşımaya başladık. 2010 yılında sattığı ürünün yüzde 40’ını ihraç eden firma konumuna geldi. 2010 yılından bugüne kadarda yine AGT ürünün yarısını yurt dışına, yarısını ülke içine satıyor. Bu AGT’nin ürettiği ürünlere daha farklı bir değer katıyor” diye konuştu.

"Avantajlar sağlıyor"
Dünya oyuncusu olmanın belirli sorumluluklarında beraberinde getirdiğinin altını çizen Çetinkaya, “Bunun teknolojik farklılıkları, kullanım farklılıkları, sağlığa yararlı değerleri AGT’yi daha da öne çıkarıyor. Bugün AGT hem ülkemizde hem dünyada ürettiği ürünlerle kullanıcılara mobilya sektörüne, mimarlara, ev hanımlarına önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

Ürünler showrom konseptinde
Yeni showroom konsepti Design Box hakkında bilgiler veren Çetinkaya, “Tüm ürünlerimizi bir showroom konseptinde birleştirdik. Farklılıklar daha çok ilgi görüyor. Bu profiliyle, parkesiyle, paneliyle, ürüne önemli ve birlikte çalıştığı paydaşlarına önemli değerler katıyor” dedi.

5 kıtada 1000'den fazla satış noktası"
Çetinkaya, bugün AGT’nin 5 kıtada bin den fazla satış noktasında ihracat yapan global bir firma olduğunun altını çizdi. AGT’nin Türkiye kimliğini de öne çıkarttığını ifade eden Çetinkaya, “Türkiye kalite algısını dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye’de AGT diğer markalara göre daha farklı ve tercih edilir konumda. Buz bizi daha da sevindiriyor. Buradaki yatırımcılarımızı arttırmaya sevk ediyor” dedi.

Bir tarafta Avrupa, diğer tarafta milli kimlik
Yurt dışında kazandıkları izlenim ve değerleri Türkiye’ye getirdiklerini kaydeden Ahmet Çetinkaya, “İnsana yapılan değer, markaya önemli katkı sağlıyor. AGT de ilk günden beri bu değeri her zaman önde tutuyor. Biz de çalışan insanlarda öncelikle buranın kapısından içeri girdiğinizde saygı birinci önceliğimiz, ardından kişiye değer ve yaptığı işe değer önceliklerimiz. Her birimin kendi çalışanının sorumlulukları farklı olmakla birlikte ekip ruhu ile sorumlulukları, başarıları, mutlulukları paylaşılır ve yönetilir. Antalya’nın nadide firmasından bir tanesiyiz. Bir tarafta Avrupa diğer tarafta milli bir kimlik görüyorsunuz. AGT bu ikisini aynı anda tutma başarısını gösteriyor” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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