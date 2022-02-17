Muratpaşa’nın Sultanları Çanakkale deplasmanında

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Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 18’inci hafta maçında deplasmanda Çanakkale Belediyesi’yle karşı karşıya gelecek.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 38 puanla 2’nci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, geçen hafta deplasmanda 31’lik setlerle mağlup ettiği Beşiktaş’ın ardından bu kez Çanakkale deplasmanında sahaya çıkacak. Muratpaşa’nın Sultanları, ligin 18’inci hafta maçında Çanakkale Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 19 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda oynanacak. Muratpaşa’nın Sultanları, ligin ilk yarısında sahasında 30 yendiği Çanakkale Belediyesi’ni deplasmanda da yenerek 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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