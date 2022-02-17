İnşaatın çatısında tehlikeli çalışma



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 4 katlı inşaatın çatısında sıva yapan 2 işçi önlem almadan, diğeri de beline bağladığı halatı demire tutturarak çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta alınan iş güvenliği tedbiri, hayrete düşürdü. İş merkezi inşaatında aylardır çalışan işçiler, bu sabah çatı bölümüne geçti. 3 işçi bir yandan sıva yaptı, diğer yandan çatı ile duvarların bağlantı noktalarına kiremit döşedi. İşçilerden biri beline bağladığı halatı, çatıdaki demire tutturdu. Eğimli noktalarda belindeki halatı tutarak yürüyen işçiye bir arkadaşı da destek verdi. Diğer iki işçinin ise hiçbir önlem almadan çatıda çalıştıkları görüldü. İşçileri çalışma koşulları, kameralarca görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-02-17 12:16:14



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