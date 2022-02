ANTGİAD Başkanı Sert: “Gençler mesleki eğitime teşvik edilmeli”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın son çeyreğine dair açıkladığı işgücü verilerini değerlendiren Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 21,4 olduğunu ifade etti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 11,2 olduğuna değinen Başkan Sert, “Rakamlar bize ne yazık ki halen her 5 gencimizden birinin işsiz olduğunu ifade ediyor. Gençlerin işgücüne katılması, üretmesi ve cesaretlendirilmesi gerekli” dedi.



“Gençler için yeni söylemler oluşturulmalı”

TÜİK tarafından açıklanan EkimAralık ayları arasındaki dördüncü çeyrek işsizlik verilerine dair yazılı bir açıklama yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, işsizliğin Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve özellikle gençlerin işgücüne katılması için yeni söylemler oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Sert, “1524 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta TÜİK rakamlarına göre her 5 gencimizden biri ne yazık ki çalışmıyor. TÜİK’in açıkladığı bu rakam dar kapsamlı genç işsizliğini gösteriyor. İş aramaktan vazgeçenlerle birlikte bu sayının yüzde 30 civarlarında olduğunu ön görüyoruz. Aslında neredeyse her 3 gencimizden biri işsiz diyebiliriz” dedi.



“Gençlerin yapay zekayla, bilişimle, teknolojiyle üretmesi için teşvik etmeliyiz”

Gençlerin çalışıp, üretip, katma değer oluşturmasının Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençlerin işgücüne dahil olması için yeni bir söylem oluşturulmalı. Gençleri girişimciliğe özendirmeli, icat çıkarmaya yönlendirmeliyiz. Gençlerin yapay zekayla, bilişimle, teknolojiyle üretmesi için teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Artık dijital bir çağdan geçtiklerini ifade eden Sert, Dünya genelinde öne çıkan iki konu olduğunu söyledi. Dijital ve teknoloji ile teknik ve ara eleman alanında işverenler tarafında ciddi bir arayış olduğunu dile getiren Başkan Osman Sert, alanlarda yetişmiş gençlerin istihdam edilmesinin çok daha kolay ve çabuk olacağını söyledi.



“Üniversite sınavında barajın kaldırılması bir soru işareti”

Türkiye’de özellikle ara ve teknik elemanda ciddi bir istihdam açığı olduğunu da ifade eden Başkan Osman Sert, “Bir yanda üniversite mezunu iş arayan gençler. Bir yanda teknik ve ara eleman arayan işverenler mevcut. İkisini bir araya getirmek için teknik ve mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesini uzun zamandır dile getiriyoruz. Fakat bugün üniversite sınavlarında barajın kaldırılması bizlerde yine bir soru işareti oluşturmuştur. Üniversite mezunu yeni işsizler oluşturmaktansa, kalifiye gençlerin mezun olduğu mesleki eğitimlerin verilmesi önceliğimiz olmalı” ifadelerini kullandı.



“Yeterliliğini sağlamış bir teknik eleman asgari ücretin en az 23 katı ücretle çalışıyor”

Beyaz yakalıdan çok mavi yakalı çalışanların arandığı bir dönem olduğunu da ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençler şu anda asgari ücrete herhangi bir ofis işinde çalışmayı, sanayide tezgah başında çalışmaya tercih ediyorlar. Fabrikada üretim bandında çalışmayı istemiyorlar. Ancak bugün sanayide ve fabrikalarda yeterliliğini sağlamış bir teknik eleman asgari ücretin 23 katı ücretle çalışıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde teknik eğitim alanların sayısı üniversite mezunlarından çok daha fazla ve teknik elemanlar mühendislerle neredeyse bir tutulmakta. Hem mesleki eğitim hem de mavi yakalı çalışma özendirici hale getirilirse inanıyorum ki genç işsizliği hızlı bir şekilde azalacaktır” açıklamalarında bulundu.

