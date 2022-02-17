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Antalya’da soğuk tufanda eriği vurdu, 5 bin TL’ye sipariş var hasat yapamıyor Antalya’da sera içerisinde tufanda erik yetiştiren Cengiz Avcı: “Bize sayfamızdan ulaşarak erik isteyen aşeren kadınlar var. Onlar mağdur oldu” “Şuanda olsa yurtdışına kilosu 500 dolara falan gider”

İHA

Antalya’da soğuk tufanda eriği vurdu, 5 bin TL’ye sipariş var hasat yapamıyor Antalya’da sera içerisinde tufanda erik yetiştiren Cengiz Avcı: “Bize sayfamızdan ulaşarak erik isteyen aşeren kadınlar var. Onlar mağdur oldu” “Şuanda olsa yurtdışına kilosu 500 dolara falan gider”

Antalya’da bu yıl soğuk giden havalar geçen yıl Şubat ayında ilk hasadı yapılan tufanda erik serasını vurdu. 188 ağaç ile serada 10 yıldır erik üreticisi Cengiz Avcı, “Bize sayfamızdan ulaşarak erik isteyen aşeren kadınlar var. Onlar mağdur oldu. Yönlendiriyoruz ama başka yerlerde de yok. Şuanda olsa yurtdışına kilosu 500 dolara falan gider. Ama yok” sözlerine yer verdi.
Türkiye’nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü olan Antalya’da, bazı çiftçiler seralarını meyve bahçesine dönüştürmeye başladı. Yazın çıkan meyveleri turfanda olarak serada yetiştirmeyi amaçlayan çiftçiler en çok ise yeşil eriğe yöneldi. Kepez İlçesi Altınova Mahallesi’nde çiftçilik yapan Cengiz Avcı, domates yetiştiriciliği ile öne çıkan serada 180 ağaç ile tufanda erik üretiyor. Avcı, geçen yıl ilk hasadını 14 Şubat tarihinde yaparken bu yıl soğuk havalardan ötürü hasat yapamadı. Soğuk havaların çiçekleri vurması ile ağaçlar yeniden yavaş yavaş çiçek açmaya başladı.

"Geçen yıl 14 Şubat’ta hasat yaptık"
Teknik üretim yaptığını sevdiğini belirten Cengiz Avcı, “Bu ağacı yurt dışında gördüm. Mersin bölgesine geldiğini duydum. Biz de sipariş verdik. Ağaçlarımız şuanda 10 yaşında bulunuyor. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Biz 6 yıldır Türkiye’nin ilk turfanda eriğini burada çıkarıyoruz. Geçen yıl 14 Şubat’ta hasat yaptık. Bu yıl 29 yıl sonra Antalya’ya kar yağdı. Havalar çok soğuk gitti. O soğuklarda tomurcuklarımız yara aldı, kurtaramadık. Şuanda tek tük çiçekler açmaya başladı. 2025 gün sonra tekrar piyasada olacağı” sözlerine yer verdi.

"Şuanda olsa yurtdışına kilosu 500 dolara falan gider"
Erken çıkan erikte tonaj olmadığını belirten Avcı, “Erken çıkandan belli bir tonaj alıyoruz. Bu aşeren kadınların da işine yarıyor. Yurtdışındaki talepler çok fazla olmuyor. Şuan bu sene Mart 1520 gibi çıkaracağız. Fiyatlar önceki gibi yüksek olmaz düşük olur. Bu yıl ilk erikten çok mahrum kalan oldu. Özellikle Rusya, Dubai ve Avrupa’ya ihracat yapıyorduk. Bize sayfamızdan ulaşarak erik isteyen aşeren kadınlar var. Onlar mağdur oldu. Yönlendiriyoruz ama oralarda da yok. Şuanda olsa yurtdışına kilosu 500 dolara falan gider. Ama yok. İç piyasada da gram olarak hesaplarsak kilosu bin 5002 bin TL bulur. Geçen yıl şubatta çıkanları çok yüksek miktarda gönderdik. İç piyasada bin 5002 bin TL alıcı buldu. Burada çok büyük tonajlar olduğunu düşüp tepki gösteriyorlar. Burada Şubat’ta çıkıyor 200 tane ağaçtan 200 kilo meyve o paralara gitmezse kurtarmaz” açıklamasına yer verdi.
188 tane ağacı olduğunu belirten, “Şuanda beni arıyorlar. Kilosu 500 dolar desen alırlar. Beni arıyorlar, meyve bul gönder diyorlar. Soğuk havada bekletenler var. Onlara yönlendiriyoruz. Onlar bu tadı vermez. Üreticimiz girdi maliyetlerinin yükselmesi ile zor duruma girdi. Ben seralarımda dizel yakıt kullanarak ısıtıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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