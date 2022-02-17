ASSİM’de drone teknolojisi konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), teknoloji seminerlerinin 6’ncısı drone teknolojisi ve drone bileşenleri üzerine gerçekleştirecek. Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör. Ömer Aydoğan’ın konuşmacı olduğu seminer zoom üzerinden yapılacak.

Arama Kurtarma, yük taşıma, zirai ilaçlama gibi birçok alanda kullanılmaya başlayan droneların geleceği ASSİM’de gerçekleştirilecek seminerde ele alınacak. AÜ Öğr. Gör. Aydoğan’ın konuşmacı olduğu “Drone Teknolojileri ve Bileşenleri Semineri” 25 Şubat Cuma günü saat:20.00 zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Seminer programı için Muratpaşa Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden form doldurmak yeterli olacak.

Seminerde, drone kullanım alanları, işletmelerin uzun vadeli yatırımlarında drone sektörüne yönelmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler ve Türkiye’de drone ekonomisi gibi konular hakkında bilgiler paylaşacak. Aynı zamanda drone teknik yapısı ve bileşenleri hakkında verileceği eğtimde Aydoğan, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

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