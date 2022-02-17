Gelesandra yolunda tuzlama çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslarda kar ve buzlanmaya yönelik çalışmaları sürüyor. Gündoğmuş’un Pınarbaşı ve Gelesandra yayla yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gündoğmuş ekipleri ilçede karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışmalarının yanında tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanında bulunan Pınarbaşı ve Gelesandra yayla yollarında gece sıcaklığın düşmesiyle birlikte meydana gelen buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Buzlanmadan dolayı ulaşımda zorluk yaşanmaması nedeniyle yayla yolları tuzlandı.

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