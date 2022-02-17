Alanya Ultra Trail’in kayıt süreci devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 takvimlerinde yer alan, ‘Dağların Arslanı’ patika koşusu yarışı Alanya Ultra Trail 2022 için kayıtlar devam ediyor.

2022 yılında da yörüklerin izinde, koşarken dört mevsimi yaşayacak olan atletler, bir kez daha dört farklı yarış seçeneğinden dilediklerini seçebilecek. 2021 yılında 24 ülkeden 544 sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü de Alanya’da ultra trail coşkusu yaşanmasını sağlayacak.

Birçok farklı ülkeden sporculara ev sahipliği yapan ve Alanya’daki turizm sezonunun erken başlamasını sağlayan Alanya Ultra Trail’in yarış çeşitliliği ise şu şekilde olacak: “ Alanya Ultra Trail 76 kilometre, Taurus Mountain Marathon 48 kilometre, Keykubat Moutain Run 28 kilometre, Alaiye Short Trail 17 kilometre.”



“Yeni ülkelerden katılımlar da bekleniyor”

2021’nin Nisan ayında ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle sadece belli ülkelerden katılım kabul edebilen organizasyon, 2022’de katılımcıların ülke çeşitliliğini de artırmış olacak. Ayrıca bu yıl da elit atletler yarış için Alanya’da olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.