Antalyaspor’un genç futbolcusu Yılmaz, İtalya yolcusu

Antalyaspor'un genç futbolcularından doğumlu Emirhan Alperen Yılmaz (17) , U17 Aday milli takım kampına davet edildi.
Antalyaspor U17 kategorisi futbolcularından Emirhan Alperen Yılmaz, 2224 Şubat tarihleri arasında İtalya'da İtalya U17 milli takımı ile oynanacak hazırlık maçı için milli takım aday kampına davet edildi. Hazırlık maçı öncesi 19 25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ve yaklaşık 1 hafta sürecek kamp için davet alan futbolcular, 19 Şubat Cumartesi günü İstanbul Riva da ki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan testlerinde hazır olacak. Antalyaspor U17 kategorisi teknik sorumluluğunu Barış Çakır yürütüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.