Yangında küle dönen evde, emekli öğretmenin cesedine ulaşıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki emekli öğretmen yaşadığı baraka türü evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, Serik ilçesine bağlı Gebiz mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmaları sonrasında evin içerisinde 89 yaşındaki talihsiz öğretmen Necmettin Yıldıran'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından emekli öğretmenin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.