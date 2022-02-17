Geleceğin yıldız golfçüleri Antalya'da buluştu



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Golf Mad Junior Open başladı.

Belek turizm merkezindeki tesislerde oynanan turnuvaya 14 ülkeden 3 kategoride 112 golfçü katıldı. Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak. Turnuvada Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Rusya ve Polonya milli takım düzeyinde sporcu yer aldı. Turnuva hakkında bilgi veren Golf Mad Junior Open Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Turnuvada puan alacak golfçüler dünya sıralamasında yukarı çıkacak ya da aşağıya inecek. Turnuvamızda bazı ülkeler milli takımları ile katıldı. Turnuvada U21, U16 ve U12 kategorileri var. Bu turnuva Türk milli takımı oyuncularımız için çok büyük tecrübe olacak" dedi.

Turnuvaya milli takım olarak katıldıklarını söyleyen Ukrayna Golf Federasyonu Genel Sekreteri Vladimir Pilipenko, "Turnuva özellikle genç golfçüleri hedef aldığı için bizim için çok önemli. Bu tür turnuvaların çoğalması faydalı olacaktır. Turnuvada bir çok ülkeden katılım olması da genç oyuncularımıza tecrübe kazandıracaktır" diye konuştu.

Turnuva cumartesi günü düzenlenecek törenle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bekir Kara'nın açıklamaları

-Vlodimir Pilipenko'nun açıklamaları

-Turnuvadan detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-02-17 15:56:09



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