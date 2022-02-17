Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Trabzonspor maçında taraftarımızın sahaya gelip takımına destek vermesini bekliyoruz" "Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık, bundan sonra da yapacağız"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek taraftarın maça gelerek takımına destek vermesini istedi.

Her takımın sahaya puan veya puanlar için çıktığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bizim için taraftarlarımızın maça gelerek takımımızı desteklemesi çok önemli. Sadece takımlarını desteklemelerini ve başka bir şeyle ilgilenmemelerini özellikle rica ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Galatasaray ile oynadığımız maçta bazı seyircilerin bizi üzen söylemleri oldu. Onların gerçek taraftarımız olmadığını biliyoruz. Bizim tribünlerimizde kesinlikle hiçbir takım veya futbolcu aleyhinde en küçük bir kötü söz söylenmesine karşıyız" dedi.



"Hoşgörü şehriyiz"

Alanya'nın turizmin başkenti ve bir hoşgörü şehri olduğunu hatırlatan başkan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık, bundan sonra da yapacağız. Saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor da Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Rakip takımların konumları bizi ilgilendirmiyor. Bizim için Aytemiz Alanyaspor'un ne yapacağı önemlidir. Taraftarlarımızın da sadece kendi takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Tribünleri de doldurmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

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