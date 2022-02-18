Antalya'da hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da 22 ve 14 yıllık hapis cezalarına çarptırıldıkları için aranan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç. ve hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.