Gebelikte propolis kullanımı tavsiyesi Dr. Ender Saraç: "Doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propolis de gebe annelerin beslenme planında yer almalı" Sağlıklı beslenme seferberliği Beyoğlu’ndan başladı

Propolisin önemine değinen Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ”Gebelik döneminde yan etkileri sebebiyle kısıtlanan ilaç kullanımına alternatif olarak propolisin önerilebileceği bildiriliyor” dedi.

Daha sağlıklı yarınlar ve daha sağlıklı çocuklar hedefi ile yola çıkan Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi kapsamında "Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimleri" başladı. Güvenilir Ürün Platformu, BEE’O Propolis ve ilçe belediyeleri önderliğinde başlatılan sağlıklı beslenme hareketinin ilk durağı İstanbul'un Beyoğlu ilçesi oldu. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ücretsiz etkinlikte Dr. Ender Saraç ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Katılımcılara sertifikalarını Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Beyoğlu Tarım İlçe Müdürü Serap Öztürk verdi.



“Beslenme piramidine dikkat edilmeli”

Etkinlikte konuşan Uzman Aile Hekimi Dr. Ender Saraç, “Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Çocukluk çağından itibaren yeterli ve dengeli beslenme, ileri yaşlarda görülebilecek birçok hastalığın önüne geçer. Gebe ve emziren annelerin beslenmesi, annenin sağlığı için önemli olduğu kadar bebeğin sağlığı için de oldukça önemlidir. Gebelik dönemindeki yetersiz beslenme ve yetersiz antioksidan alımı, bebeğin gelişiminde bozukluklara, düşük doğum ağırlığına, erken doğuma, spontan düşük riskine ve ileriki yaşamında astım, atopik dermatit, egzama gibi alerjik hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çocuklar, yetişkinler, gebeler ve emziren anneler başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylerin her gün temel besin gruplarını beslenmelerine eklemeleri gerekmektedir. Beslenme piramidinde bulunan ekmek, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propoliste beslenme planında yer almalıdır” diye konuştu.



“Gebelikte ilaç yerine propolis”

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis, içeriğindeki fenolik ve flavanoid bileşenlerle antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Bu özellikleri ile bebeklerin, gebe ve emziren annelerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Yürütülen bilimsel çalışmalarda gebelik döneminde yan etkileri sebebiyle kısıtlanan ilaç kullanımına alternatif olarak propolisin önerilebileceği bildirilmektedir. Araştırmacılar, hamile ve emziren anneler propolisi güvenle tüketebileceğini bildirmektedir. Özellikle antibiyotik kullanımı yerine alternatif olarak doğal bir antibakteriyel ve antiviral destek olan propolisin tüketimi hem anne hem de bebek sağlığı açısından doğru bir tercih olacaktır. Bağışıklık desteği için gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan düzenli olarak tüketmeleri faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.



“6 ayda 10 bin kişiye ulaşacağız"

Hayata geçirdikleri Güvenli2023 eğitimleri kapsamındaki projeyi katılımcılara anlatan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Projenin çıkış noktası pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Güvenli2023 eğitimleri oldu ve o dönemde 15 bin kişiye ücretsiz eğitimlerimizi ulaştırdık. Projenin çok ses getirmesi nedeniyle sağlıklı beslenme eğitimlerimizi başlattık. Şimdi hedef 6 ayda 10 bin kişi’’ ifadelerini kullandı.

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