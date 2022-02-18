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Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü

İHA

Antalya'da işleri iyi gitmeyen dekorasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü.

Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü

Antalya’da işleri iyi gitmeyen dekorasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokak üzerindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün (35) bir süredir işleri iyi gitmedi. Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı. Vefa Ö.’yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefa Ö. tabancasını sol omzuna ateşleyerek yaralandı. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralanan Vefa Ö’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Üzücü olayı duyup olay yerine gelen Vefa Ö’nün annesi ise sinir krizi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan oğlunun durumunun ağır olduğunu düşünen anne, ‘beni vursaydın’ diyerek feryat etti. Yakınları tarafından teskin edilen gözyaşlı kadın, oğlunun gösterilmesi için hastaneye götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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