Avrupa kentlerinin proje ortağı Muratpaşa

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, “Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor” temasıyla 15 ülkeden 200’den fazla belediyenin katıldığı Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl da ‘partner kuruluş’ unvanını aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’ etkinlikleri, 2021’de “Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor” temasıyla gerçekleştirildi.



Muratpaşa Belediyesi, yıl boyunca devam eden çalışmalarını Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın internet sitesi üzerinden Avrupa’daki belediyelerle paylaştı. Hafta kapsamında 15 ülkeden 200’den fazla belediye ve yerel yönetim birliği tema kapsamında 600 etkinlik gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi, + 0.5 Akdeniz’in Geleceği başlıklı iklim değişikliği çalıştayı, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği, belediye parklarında güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren Sevgi Değirmeni Projesi gibi çalışmalarını hafta kapsamında paylaştı.



Muratpaşa Belediyesi’nin bu faaliyetleri Avrupa Yerel Demokrasi Haftası yıllık koordinasyon toplantısında değerlendirildi ve Muratpaşa Belediyesi bu yıl da “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu” unvanına layık görüldü. 25 Şubat’ta çevrimiçi ortamda yapılacak ödül töreninde, belediyenin tema kapsamında yıl boyunca yaptığı faaliyetlerle ilgili sunum yapılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020’de Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi, Yabancılar Meclisi ve Muhtarlar Meclisi, katılımcı bütçe çalışmaları, Turunç Masa ve mahallelerden çok sayıda gönüllüsü bulunan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi projeleriyle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası partner kuruluşu unvanını aldıklarını hatırlattı.



“Avrupa kentleriyle aynı dili konuşuyoruz”

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu ve 47 üye ülkeden oluşan Avrupa Konseyi’nin düzenlediği etkinliğin 2007 yılından bu yana düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “2020 teması ‘Yerel Demokrasi: Güvenin Sağlanması’ olarak belirlenen haftada gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve projelerle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı unvanı almıştık. 2021 için belirlenen ‘Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor’ temasında da bir anlamda unvanımızı koruduk. Sağladığımız süreklilik bizim için oldukça değerli. Antalya gibi dünya kentinde, Muratpaşa’mızda Avrupa’da 200’ün üzerinden belediye ve yerel yönetim birliğiyle aynı gündem içinde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bir anlamda Avrupa kentleriyle aynı dili konuşuyoruz. Komşularımızın çalışmalarımıza verdiği destek, belediyemize güvenleri olmasa bunların hiçbiri gerçekleşemezdi” şeklinde konuştu.

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