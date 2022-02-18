ALKÜ SATUMER’den sağlık turizmi eğitimi Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kursu düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER), sağlık turizmine katkı sağlayacak Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kursu düzenledi.

ALKÜ SATUMER Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan tarafından 911 Şubat tarihleri arasında Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Kozmetik Jinekoloji Master Class ve Canlı Cerrahi kursu düzenlendi. Bir buçuk gün teorik ve diğer günlerin uygulamalı yapıldığı eğitimde, ALKÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş da katılarak katkılarda bulundu.



“Çalışmalara ivme kazandıracağız”

Sağlık turizminin ciddi bir organizasyon işi olduğunu ifade eden ALKÜ SATUMER Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ’nün bu noktada elini ciddi anlamda taşın altında koyduğunu belirtti. Sağlık turizmine katkı sağlayacak doktorların eğitimlerine ALKÜ’de başladıklarını kaydeden Aslan, “Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan gelen doktorlara eğitimler vererek konuyu bir kez daha uluslararası boyuta taşıdık. Yurt dışından eğitimlere çok katılmak istenmesine rağmen katılım gösteremeyen doktorlar için tekrar kurs düzenleyeceğiz. Kurs esnasında ameliyathaneden çevrim içi yayın yaparak derslikte kalan kursiyerlerin ameliyatları izlemesini sağladık. Bu şekilde teknolojiyi de en gelişmiş şekilde kullandık. Bu alandaki çalışmalara giderek ivme kazandıracağız” dedi.



“Alanya’nın tercih edilebilir olmasını hedefliyoruz”

Yurt dışından gelen doktorların eğitimlerine ALKÜ’den de doktorların katılım sağladığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak başarıyla tamamladığını ifade etti. Sağlık turizminin kadın hastalıkları ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında da sıkça tercih edildiğine değinen Aslan, “Kozmetik jinekoloji gelişen ve değişen toplumsal dinamiklerin cinselliği tabu olmaktan çıkarmaya başlaması ile kadınların kendi genital organlarındaki görünüm ve işlev bozuklukları için talepkâr olması bu konuda eğitim programı düzenlememize ana motivasyon oldu. Bu eğitimleri SATUMER üzerinden düzenleyerek yabancı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kursiyer temin ediyoruz. Bu da ayrıca ülkemiz için döviz kazandıran bir faaliyet olarak ayrı bir fayda sağlıyor. Alanya’nın da tercih edilebilir bir yer olması için önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

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