Üniversite Caddesi’ndeki yeni yol trafiğe açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesinde Üniversite Caddesi devamındaki yeni yolda çalışmalarını tamamlayarak trafiğe açtı. Yeni yolda ilk sürüşü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaparak yolun bölge halkına ve Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.

Konyaaltı ilçesinde başta Siteler, Uncalı, Toros ve Öğretmenevleri Mahallesi ile Akdeniz Üniversitesi’ne ulaşımı rahatlatacak olan yeni yol açıldı. 5 bin 500 ton sıcak asfalt serilen, yağmur suyu alt yapısı, peyzaj düzenlemesi, kaldırım çalışması, aydınlatması ve yol çizgi çalışmaları tamamlanan yolda inceme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolun hayırlı olmasını diledi.



“13 milyon TL’ye mal oldu”

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’den yol ile ilgili bilgi aldı. Başkan Böcek daha sonra direksiyona geçerek yolda deneme sürüşü yaptı. Atatürk Bulvarı ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nın yükünü azaltacak yaklaşık bir kilometrelik yeni yol ile ilgili 2016 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandığını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Protokol yapılmıştı ama bir türlü yol yapılmamıştı. Bu yol olmazsa olmazımızdı. Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminden buyana hayalimdi. Hayalimizi gerçekleştirdik. Alt yapısıyla, asfaltıyla, peyzajıyla her şeyiyle tamamlanan bu yolumuz yaklaşık 13 milyon liraya mal oldu” dedi.



“Kavşak düzenlemeleri sürüyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınırındaki 30 metre genişliğindeki yolun Konyaaltı ve Antalya trafiğine önemli bir katkı sunacağını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, yolun hayırlı olmasını diledi. Başkan Böcek, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 50 kavşakta düzenleme çalışması yaptıklarını belirterek “Trafiği rahatlatma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.