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Tabancayla kendini vurdu; annesi 'Kar yağdırdın başıma' diye gözyaşı döktü

DHA

Tabancayla kendini vurdu; annesi 'Kar yağdırdın başıma' diye gözyaşı döktü


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işleri bozulunca eşinden ayrılan Vefa Ö. (35), kendisini iş yerinde tabancayla omzundan vurdu. Vefa Ö. hastaneye kaldırılırken, olayı haber alıp gelen Vefa Ö.´nün annesi Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum" diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 Sokak´ta meydana geldi. İşleri bozulunca eşiyle ayrı yaşamaya başlayan Vefa Ö., dekorasyon işi yaptığı dükkanında tabancasını sol omzuna dayayıp, tetiği çekti. Silah sesleri üzerine dükkana gelen çevre esnafı, Vefa Ö.´yü kanlar içinde yerde yatarken bulup durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Vefa Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayı haber alıp iş yerine gelen Vefa Ö.´nün annesi Hasibe Ö., sinir krizi geçirdi. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum" diye gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-02-18 13:45:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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