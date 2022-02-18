Tabancayla kendini vurdu; annesi 'Kar yağdırdın başıma' diye gözyaşı döktü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işleri bozulunca eşinden ayrılan Vefa Ö. (35), kendisini iş yerinde tabancayla omzundan vurdu. Vefa Ö. hastaneye kaldırılırken, olayı haber alıp gelen Vefa Ö.´nün annesi Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum" diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 Sokak´ta meydana geldi. İşleri bozulunca eşiyle ayrı yaşamaya başlayan Vefa Ö., dekorasyon işi yaptığı dükkanında tabancasını sol omzuna dayayıp, tetiği çekti. Silah sesleri üzerine dükkana gelen çevre esnafı, Vefa Ö.´yü kanlar içinde yerde yatarken bulup durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Vefa Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayı haber alıp iş yerine gelen Vefa Ö.´nün annesi Hasibe Ö., sinir krizi geçirdi. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum" diye gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-02-18 13:45:04
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