19 yaşındaki genç rolüyle aynı sonu paylaştı Filmde uyuşturucu kullanan bir şahsı canlandıran genç, gerçek hayatta da uyuşturucudan öldü

Antalya’da 'Koptum Bu Hayattan' filminde uyuşturucudan ölen birini canlandıran 19 yaşındaki genç, film vizyona girmeden evinde uyuşturucudan hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ayhan Akgün’ün 2 hafta önce giriş dairesinde cansız bedeni bulundu. Yakınlarının bir haftadır haber alamadığı Akgün’ün yapılan incelemede uyuşturucu maddeden hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin ölümünün ardından ise gençlere mesaj veren bir filmde rol aldığı gün yüzüne çıktı. Nihat Arslan’ın yönettiği 'Koptum Bu Hayattan' isimli sinema filminde uyuşturucu kullanan bir genci canlandıran Ayhan Akgün, filmde ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Gencin filmdeki rolüne benzer şekilde hayatını kaybetmesi ise büyün üzüntüye neden oldu. Akgün’ün filminde, “İnşallah yeni gençlere örnek olurum, düşmezler” diye mesaj verdiği de öğrenildi.



"Kurtarmak istedim"

Yönetmen Nihat Arslan, filmlerinin adının ‘Koptum Bu Hayattan’ olduğunu dile getirerek, “Filmde birçok konuyu işledik. Filmin en önemli konularından biri uyuşturucuyla mücadeleydi. Filmde uyuşturucuya düşen bir genç sonra ölüyor, ailesi darmadağın oluyor. Bu hayatını kaybeden gencimize bu rolü vermiştim. O gencin küçüklüğünü bilirdim, filmlere de çok merakı vardı. Uyuşturucuya düşmüştü, onu da kurtarmak istedim. Belki hoşuna gider ve bu illeti bırakır demiştim. Bu rolü ona verdim. O mektubu senaryoda Ayhan Akgün ailesine bırakıyor, gençlere örnek olsun istiyor. ‘İçmeyin, düşmeyin, bu yolun sonu yok, ölümdür' demek istiyor” diye konuştu.

Filmde oynayan Ayhan Akgün’ün ölüm haberini aldıklarını dile getiren Arslan, “Bayağı sarsıldım, film tam bitti vizyona girecekti. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz, kısacası şoktayız. Allah tüm gençlerimizi kurtarsın. Ailemize sabırlar diliyorum. Sosyal medyada gördüm Akgün’ün öldüğünü, ’Ölüm sana yakışmadı’ mesajıyla paylaşmışlar. Ben o an dondum kaldım zaten. İnanmadım. Bir hafta ortadan kaybolduktan sonra cenazesini evde bulmuşlar. Gerçekten çok sarsıldık. Akgün rolünü de çok iyi oynadı. Ayhan rolünü oynarken, 'İnşallah yeni gençlere örnek olur düşmesinler' demişti ama kendi düştü” dedi.

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