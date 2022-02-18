Antalyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Tatbikatını tamamlayan bir Rus birliği daha dönüyor

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F.T. Antalyaspor, Spor Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ö.K. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Ö.K. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak F.T. Antalyaspor, bu maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlu Nuri Şahin idaresindeki antrenman neşeli geçti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman tam sahada taktik ağırlıklı atak, hücum organizasyonlarıyla sona erdi. Oyuncularını sık sık uyaran Şahin, direktiflerine harfiyen uyulmasını istedi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızıbeyazlılar daha sonra Malatya’ya hareket etti.

Yarın saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek.

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