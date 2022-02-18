Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı.
1820 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi Gaziantep Polisgücü takımı temsil edecek. Takım, ilk maçında Çekya takımı Slavia Prague ile karşılaştı ve 74 galip geldi.
Gaziantep Polisgücü ile birlikte, İngiliz takımı Buckhingam, İskoçya takımı Clydeslade Western, İrlanda takımı Railway Union, Çekya takımı Slavia Prague ve Avusturya takımı SV Arminen’in bulunduğu şampiyonada; şampiyon olan takım Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak. Şampiyonanın ödül töreni 20 Şubat Pazar günü saat 15.00’ de gerçekleştirilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.