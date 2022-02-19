Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan AntalyaKonya karayolu tırlar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, gece saat 23.00 civarında ise kar yağışı Akseki ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışının şiddetini arttırması ve Akseki’nin Yarpuz mahallesinden sonra tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerek tırlara kapatıldı. Tipinin yoğunluğunu arttırması ve görüş mesafesinin de sıfır noktasına inmesi ile birlikte ise gece saat 01.00 civarında trafik tamamen kapanmıştı.

Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesinden sonra ise sabah 07.00 sıralarında tırlar hariç kontrollü bir şekilde trafiğe açılan AksekiSeydişehir karayolu Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 5060 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade ediyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki'nin kırsalda bulunan bazı mahallede kapanan yolların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekiplerinin kar kürüme çalışmalarının devam ettiği bildirildi

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