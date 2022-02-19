Aksu’da kadınlar el emeklerini sergiledi

Antalya’nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği resim ve el sanatları kursuna katılan kursiyerler sergi açtı.

Aksu Gençlik Merkezi alanında gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan kesti. Kursta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Halk Eğitim Müdürü Asım Gümüş, “ Merkezimizde toplam 17 kursumuz ve 178 kursiyerimiz var. Bugün ki sergimizde karma resim sergimiz, özellikle kadınlarımızın yaptığı kabak oymacılığı ve el sanatlarına yönelik ürünleri sergiledik. Bu sergi, 4 aylık çalışmamızın sonucu. İlk dönemi bu güzel sergiyle tamamlıyoruz. Yılsonun da çok daha büyük çalışmalarımızla okul bahçemizde sergi açmayı hedefliyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Müdür Muhammet Özbey ise “Bugün burada Halk Eğitim Merkeziyle koordineli bir çalışma yaptık. Birlikte sergiyi açtık. Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ürünlerini merkezimizde sergilediler. Birlikte yeni projelerle yeniden karşılıklı çalışmalar içerisinde bulunacağız. Gençlik merkezimizin bin 147 genç üyesi var. 17 branşımız var. Spor alanında 5 branşa sahibiz. Bunlar; tekvando, kick boks, karate, jimnastik ve kadınlara özel plates. Güzel sanatlar ve müzik atölyelerimiz mevcut. Piyano, gitar, bağlama ve keman eğitimi, okuma yazma ve yabancı dil eğitimi, çocuk gelişimi, kabak işleme eğitimi var. Hafta içi her gün ve hafta sonları da açığız” şeklinde konuştu.

Sergilenen ürünleri inceleyen Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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