Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisine büyük ilgi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılan “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisini kısa sürede bin 500 kişi gezdi. 9 Şubat’ta açılan sergi, 9 Mart’a kadar açık kalacak.

Heykeltıraş, matematikçi, bitki bilimci, paleontolog, anatomi bilimcisi Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında, Türkiye’den bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı. Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini hayata geçirmek için gerçekleşen yolculuk, Leonardo da Vinci’nin ömrünün son üç yılını geçirdiği Fransa’nın Amboise kasabasında noktalandı.

Amboise’de, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren grup, duyumsadıklarını yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı. Bu yolculuğun ardından ortaya çıkan eserler, Emre Sefer’in yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğüyle “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisinde bir araya getirildi. İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin’de açılan sergi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte sergide eserleri bulunan sanatçılardan Bedri Baykam, Tülin Onat, Mehmet Erbil, Barış Sarıbaş, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Tolay, Sercan Meriç’in katılımıyla 9 Şubat’ta açıldı. 9 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek sergiyi kısa sürede bin 500 kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.