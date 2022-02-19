Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TIR´LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde TIR'ların da geçişine izin verildi. Karayolları ekiplerinin iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması sonrası ulaşım açıldı. Yoldaki buzlanmaya karşı ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem Çetin

2022-02-19 14:48:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.