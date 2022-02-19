Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi

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Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, 7 metreden dere yatağındaki kayalığa düştü. Sürücünün dereye düşüp, yaralandığı kazada ters dönen otomobildeki 3 yaralı da sedyeye bağlanan halatla yukarı çekildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezmeye giden Ahmet Kuran'ın kullandığı 07 DDC 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Ağva Deresi'ne yuvarlandı. 7 metreden dere yatağındaki kayalığa düşen otomobil, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Trafik Timleri geldi. Jandarma ekipleri, kaza alanının 4 metre uzaklığındaki Ahmet Kuran'ı derede görünce yaralı olarak çıkardı.

SEDYELER HALATLA ÇEKİLDİ

Otomobilde sıkışarak yaralanan Rojda Görgülü, Yağmur Top ve Süleyman Rusul'u ise itfaiyeciler kurtardı. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından 4 yaralı, bölge halkının da yardımıyla sedyelere bağlanan halatlarla yukarı çekildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yağmur Top, hayati tehlikesi nedeniyle Antalya'daki hastaneye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-02-19 16:15:36



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