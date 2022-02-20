Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine son verdi

FT Antalyaspor, Süper Lig’de 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine, ÖK Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3 puanla son verdi.
Spor Toto Süper Lig’de 8 haftalık galibiyet hasretine son veren FT Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemini de dindirdi. Kırmızıbeyazlı ekip 26. haftada deplasmanda karşılaştığı ÖK Yeni Malatyaspor’u, Luiz Adriano ve Fernando Martins’in golleriyle 21 mağlup etti. Puanını 31’e yükselten Antalyaspor, ligde 13. sıraya çıktı.
Güney ekibi, son deplasman galibiyetini 110 gün önce ligin 11. haftasında 21’lik skorla GZT Giresunspor karşısında almıştı. Kırmızı beyazlı ekip, Giresunspor maçından sonra oynadığı 7 deplasman maçında 6 yenilgi ile 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan FT Antalyaspor, Atakaş Hatayspor’a 31, Kayserispor’a 20, İH Konyaspor’a 10, Galatasaray’a 20, Göztepe’ye 40 ve Çaykur Rizespor’a 21 kaybetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.