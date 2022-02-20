3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgız Aıunura Ryskeldiva'nın (29) yardımına, gönüllüler koştu. Yeni bir ev tutulan ve eşyaları alınan kadına kaçak durumda olduğu için kesilen para cezası da gönüllüler tarafından ödenecek.

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

ŞİDDET GÖRÜNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ryskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi.

İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

GÖNÜLLÜLER EV TUTTU

Aıunura Ryskeldiva'nın yaşadıklarının DHA tarafından gündeme getirilmesi sonrasında harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu, kadın ve çocuklarının kalması için ev tuttu. Ryskeldiva'nın eşyaları da yine gönüllüler tarafından tamamlandı. Çocuklarıyla mutlu bir yuva kuran kadının 3 yıldır kaçak durumda yaşadığı için ödemesi gereken para cezası da yine bir gönüllü tarafından karşılanacak. Diğer yandan konunun gündeme gelmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ryskeldiva'nın ifadesine başvururken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek olmak için irtibata geçti. Ryskeldiva'yı arayan S.Y. ise evden kovduğu çocukları almak için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

'ÇOCUKLARIMLA MUTLUYUM'

Yaşadığı üzüntüyü bir nebze de olsa unuttuğunu söyleyen Aıunura Ryskeldiva, "Evden kovulduktan sonra bir tanıdığımın evinde kalıyorken, yardımseverler sayesinde artık kendi evimdeyim. Çocuklarımla çok mutlu ve iyiyim. Bir evim ve eşyalarım olduğu için çok sevindim. Tek sıkıntım oturma iznimin olmaması. Yardımcı olan herkese ve devlet kurumlarına çok teşekkür ederim" dedi.

CEZASI ÖDENECEK

Kadının çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Haberin yayımlanmasının ardından haberdar olduğumuz 3 çocuklu annemiz için platform olarak yardım çalışması başlattık. Evlerini bulduk, kiralarını ödedik. Annenin çocuklarıyla yaşayabileceği ev haline getirdik. Annenin vizesinin bitmiş olması nedeniyle, bir yardımseverimiz de biriken cezayı ödeyecek. Annenin vizesinin yenilenmesi için yapabileceğimiz her türlü desteği sağlayacağız. İlgilenen kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-02-20 10:38:03



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