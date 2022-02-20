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5. Golf Mad Junior Open sona erdi

DHA

5. Golf Mad Junior Open sona erdi


Namık Kemal KILINÇ / SERİK ANTALYA,(DHA)Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen 5. Golf Mad Junior Open Golf Turnuvası sona erdi. Milli sporcu İbrahim Tarık Aslan U21 kategorisinde ikinci oldu.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen 5. Golf Mad Junior Open Golf Turnuvası, sona erdi. Turnuvada; 14 ülkeden 58'i erkek, toplamda 112 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Türkiye'yi Erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, Kadirhan Yener, Cem Başpınar, Mert Karabıyık, Bayram Bahri Kara, Efehan Alp; Kadınlar U21 kategorisinde Sude Bay, Petek Peker, Ilgın Zeynep Denizci, İrem Demir ve Zeynep Sualp temsil etti. Erkekler U16 kategorisinde Arjin Yalçınkaya, Fırat Genelioğlu ve Can Özdemir, genç kızlar U16 kategorisinde de Deniz Sapmaz, Deniz Kaya, Almina Erdoğan ve Lara Sorguç, madalya yarışı verdi. Ayrıca U12 kategorisinde Emin Zülfikari de turnuvada yer aldı. Organizasyonda U21 ve U16 kategorilerinde mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi verdi. Milli sporcu İbrahim Tarık Aslan U21 kategorisinde Bulgar Dennis Staykov ile play-off mücadelesi yaptı. Mücadeleyi kaybeden Aslan, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri; Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dora, Diler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samim Yazıcı, Ukrayna Golf Federasyonu Genel Sekreteri Vlodimir Pilipenko ve Ali Şahin tarafından verildi.
İBRAHİM TARIK ASLAN: HEDEFİM EUROPENTOUR SEVİYESİNDE BİR OYUNCU OLMAK
Turnuvanın ilk gününü ilk sırada tamamlamasına rağmen, ikinci olduğunu ifade eden İbrahim Tarık Aslan, "Güzel bir organizasyon. Türkiye Golf Federasyonuna teşekkür ederim. Bu organizasyonda milli takım oyuncuları olarak mücadele ettik. Turnuvanın ilk gününü birinci tamamlamama rağmen ikinci oldum. Hedefim Europentour seviyesinde bir oyuncu olmak. Oralarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Turnuvada yurtdışından birçok rakip vardı. Birbirine yakın çok iyi oyuncular vardı. Bulgar rakibim ile play-off mücadelesinde ikinci oldum" diye konuştu.
GOLF MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL ŞİMŞEK: MİLLİ OYUNCULARIMIZ BU TÜR TURNUVALARDA TECRÜBE KAZANIYOR
Bazı oyuncuların böyle turnuvalarda ilk kez yer aldığını belirten Golf Milli Takım Teknik Direktörü Erol Şimşek, "Turnuva bizim için güzel bir deneyim oldu. Milli oyuncularımız bu tür turnuvalarda tecrübe kazanıyor. Bazı oyuncular bu tür turnuvalarda ilk kez oynuyor. Özellikle milli oyuncumuz İbrahim Tarık Aslan play-offta kaybederek 2'nci oldu. Mayıs ayı sonuna kadar hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Mayıs ayından sonra uluslararası turnuvalar ile Ağustos ayında Fransa'da dünya şampiyonasına katılacağız. Bu turnuvada oyuncularımıza dünya sıralamasında puan veriliyor. Sıralamaya ne kadar çok oyuncu katabilirsek o kadar iyi" şeklinde konuştu.
Milli oyuncu Can Marko Özdemir ise "İlk gün iyi oynadım. İkinci gün kötü oynadım. Ben bu turnuvada yurt dışından oyuncularla oynayıp, tecrübe kazandım. Nisan ayında da aynı turnuvada oynayacağım. Çok genç oyuncu kadrosuna sahibiz" dedi.
İBRAHİM TARIK ASLAN U21 KATEGORİSİNDE İKİNCİ 
Turnuvada Erkekler U21 kategorisinde Bulgar Dennis Staykov 215 gross skorla şampiyon oldu. Milli sporcu İbrahim Tarık Aslan ikinciliği 215 gross skorla elde ederken, üçüncülüğü 217 gross skorla Çekyalı JakubSutor aldı.
Kadınlar U21 kategorisinde ilk 3 sırayı Rus sporcular elde etti. Kate Petsova 222 gros skorla birinci olurken, Kate Prokharova 223 gross skorla ikinci sırayı aldı. Nina Lukyanenko ise 223 gross skorla üçüncü oldu.
Erkekler U16 kategorisinde Ukraynalı Mykhailo Galod 212 gros skorla birinci oldu. Rusya'dan Elisey Antrapenko 226 gross skorla ikinciliği, Almanya'dan Michael Mayer ise 227 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
Kızlar U16 kategorisinde Polonyalı Matylda Krowczynska 222 gross skorla birinci olurken, Polonyalı Nina Phsch 228 gross skorla ikinci, Bulgar Victoria Goergieva ise 231 gross skorla üçüncü oldu.Erkekler U12 kategorisinde Polonyalı Franciskozek Maczarski 167 gross skorla birinci oldu. Kızlar U12 kategorisinde ise Rus Mariia Beliakova 203 gross skorla birinciliği elde etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli golfçü İbrahim Tarık Aslan röp
Golf Milli Takım Teknik Direktörü Erol Şimşek röp.
Milli oyuncu Can Marko Özdemir röp.
Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-02-20 10:59:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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