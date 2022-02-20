Antalya'da yaz havası; sahiller doldu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.

Yılın ilk cemresinin düşmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da, hava ve deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Nem oranının da yüzde 43'e ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazıları güneşlenip balık tutarken, bazıları da denize girerek keyifli dakikalar geçirdi. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-02-20 14:40:57



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