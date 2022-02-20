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Antalya'da yaz havası; sahiller doldu

DHA

Antalya'da yaz havası; sahiller doldu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı. 
Yılın ilk cemresinin düşmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da, hava ve deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Nem oranının da yüzde 43'e ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazıları güneşlenip balık tutarken, bazıları da denize girerek keyifli dakikalar geçirdi. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-02-20 14:40:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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