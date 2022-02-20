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Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 0-4

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 0-4


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) STAT: Bahçeşehir Okulları 
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milinovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk.63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk.72 Fer), Efecan Karaca (Dk.82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan (Dk.63 Umut Güneş), Candeias, Wilson Eduardo (Dk.72 Famara) 
TRABZONSPOR: Uğurcan (Dk.79 Erce), Vitor Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Bruno Perez, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk.70 Berat), Bakasetas (Dk.85 Yunus), Nwakaeme (Dk.70 Jean Kouassi), Visca, Cornelius (Dk.70 Semedo) 
GOLLER: Dk.5, Dk.26 Anthony Nwakaeme, Dk.36 Cornelius, Dk.39 Dorukhan (Trabzonspor) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yendi.
Maçın 5'inci dakikasında kaleci Marafona'nın kısa pasında Dorukhan araya girerek topu kazandı. Dorukhan bekletmeden Anthony Nwakaeme'ye topu aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1 
15'inci dakikadaki Trabzonspor kontratağında Cornelius yerde kaldı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas direkt kaleyi düşündü. Bakesetas'ın sert vuruşu üst direkte patladı. 
25'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca penaltı noktasına gönderdi. Geriden koşu yapan Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topa Efecan Karaca'nın vuruşu ise üstten auta çıktı.
26'ncı dakikada sol kanatta başlayan Trabzonspor atağında Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla sol ön direğe çıkardı. Burada ise Nwakaeme'ye meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek kaldı: 0-2
36'ncı dakikada ceza sahasında baskı kuran Trabzonsporlu futbolcular açıyı daraltınca Alanyaspor defansı geri oynadı. Geri gelen pası Marafona uzaklaştırmak isterken Cornelius'a çarpan top futbolcunun önünde kaldı. Topu kontrol eden Cornelius'un şutu ağlarla buluştu: 0-3
39'uncu dakikada Trabzonspor'un Visca'nın sol köşeden kullandığı korner vuruşunda defanstan seken topu ceza sahasında bekletmeden kale önüne gönderen Siopis'in pasında topa yükselen Dorukhan'ın vuruşu gol oldu: 0-4
Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. 
55'inci dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca hızla içeri sokuldu. Topu sağ çapraza taşıyan Efecan'ın sert vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 
65'inci dakikada ceza sahasına hızla giren Candeias'a Ahmetcan kayarak müdahale etti. Candeias'ın yerde kalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Wilson'un vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı. 
79'uncu dakikada kendi sahasından topla çıkmaya çalışan Fatih Aksoy'dan hızla araya girerek topu çalan Semedo, ceza sahasına girerek sert vurdu. Top az farkla auta çıktı. 
Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğüyle sonlandı. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-02-20 18:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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