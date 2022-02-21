Ressam Salih Yön, 37. kişisel resim sergisi açacak

Antalyalı ressam Salih Yön, 37. kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya’da tuvallerinde kullandığı sarı ve turuncu renklerle tanınan ressam Salih Yön’ün fırçasından çıkan ve Anadolu’nun güzelliklerinin farklı bir tarz ile tuvallere yansıtıldığı “Mu’dan Anadolu’ya,Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken1” serisi, 37 adet yağlı boya eserden oluşan 37. kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Yön, Salih Yön Sanat Galerisi’nde yağlı boya resim sergisini 22 Şubat Salı günü açacak. Sergi 23 Mart 2022 tarihine kadar saat 13.00 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Yön, sanatseverleri sergiye davet etti.

“Yaşanmışları hissettiğim yerleri tuvallerime aktardım”

Tuvallerine hislerini aktardığını söyleyen Yön, “ 46 yıldır bugüne kadar süre gelen bir sanat yaşamım oldu. Öyle bir duruma geldi ki insanlar baktığı zaman yaptığım bütün resimlerin hep aynı renkte ve hep aynı tonda olduğunu gördüler. Bunun neden böyle olduğunu sordukları noktada ise, bu resimlerin bu şekilde olmasının nedeni gidip ayak bastığım, havasını teneffüs ettiğim ve oradaki yaşanmışları hissettiğim yerleri tuvallerime aktardım. Benim resimlerimde hep kuvvetli bir ışık vardır. Bu ışığında nedeni ise benim içimdeki geleceğe ait taşıdığım umudun ışığıdır. Bu güneş ya benim gelecek umutlara doğmak üzere güneş doğar, ya da güneş ertesi gün yeni umutlara doğmak üzere batar” dedi.

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