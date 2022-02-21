Filenin Akrepleri play-off'ta

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Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 18. maçında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü 03 mağlup etti ve adını playoff listesine yazdırdı.



Turgut Özal Spor Salonu'nda Kepez Belediyesi ev sahipliğinde oynanan ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Murat Hizay, Ufuk Sezer, Levent Küçükçolak, Ahmet Avcıoğlu, Özgür Basmacı, Erhan Erdem, Mustafa Türker’in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 2025, 1325, 1125 biten setleri sonucunda sahadan 03 galip ayrılan kırmızı beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligi 14 galibiyet ile 2. sırada tamamladı.

Sezonu derbi galibiyeti ile kapatarak adını playoff biletini kapan 'Filenin Akrepleri', 4'er takımlı 8 gruptan oluşan ve nihayetinde 4 takımın 1. Lig'e yükseleceği playoff aşamasında C Grubu'nda mücadele edecek. Akrepler, grup maçlarını 2527 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynayacak.

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