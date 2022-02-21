Filenin Akrepleri play-off'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filenin Akrepleri play-off'ta

İHA

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 18. maçında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü 03 mağlup etti ve adını playoff listesine yazdırdı.

Filenin Akrepleri play-off'ta

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 18. maçında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü 03 mağlup etti ve adını playoff listesine yazdırdı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda Kepez Belediyesi ev sahipliğinde oynanan ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Murat Hizay, Ufuk Sezer, Levent Küçükçolak, Ahmet Avcıoğlu, Özgür Basmacı, Erhan Erdem, Mustafa Türker’in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 2025, 1325, 1125 biten setleri sonucunda sahadan 03 galip ayrılan kırmızı beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligi 14 galibiyet ile 2. sırada tamamladı.
Sezonu derbi galibiyeti ile kapatarak adını playoff biletini kapan 'Filenin Akrepleri', 4'er takımlı 8 gruptan oluşan ve nihayetinde 4 takımın 1. Lig'e yükseleceği playoff aşamasında C Grubu'nda mücadele edecek. Akrepler, grup maçlarını 2527 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Denizanası çarpmasında tatlı su dökmeyin'
YEREL HABERLER 'Denizanası çarpmasında tatlı su dökmeyin'
Ressam Salih Yön, 37. kişisel resim sergisi açacak
YEREL HABERLER Ressam Salih Yön, 37. kişisel resim sergisi açacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL’ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
YEREL HABERLER Muz üreticisi kilosu 10 TL’ye alıcı bulan gölevezi ...
Antalya’da Vergi Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Antalya’da Vergi Haftası kutlamaları başladı
Gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye 'baş döndüren' ceza Sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesilip, 2 ay ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye 'baş ...
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Felipe Sanchez Mateos: “Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi"
YEREL HABERLER Felipe Sanchez Mateos: “Trabzonspor baskıyla bizi ...
Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attık"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda büyük bir adım ...
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 0-4
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 0-4
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
YEREL HABERLER Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep ...
Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti
YEREL HABERLER Antalya'da gelin ile damadın etrafında tehlikeli ...
Kaş'ta 88 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta 88 kaçak göçmen yakalandı
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
Gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift
YEREL HABERLER Gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket
YEREL HABERLER Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya ...
Finike’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Finike’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
YEREL HABERLER Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya kışı erken uğurladı Şubat ayının sonuna doğru 20 dereceye yaklaşan sıcaklık, turistler ve vatandaşlara kar manzarası eşliğinde bol bol denize girme imkanı sundu Vedat Bayram: “Şu anda yazın keyfini çıkartıyoruz”
YEREL HABERLER Antalya kışı erken uğurladı Şubat ayının sonuna doğru ...
Otomobilin palmiye ağacına çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin palmiye ağacına çarparak durduğu kazada 2 ...
Kepez’den ücretsiz tenis kursları
YEREL HABERLER Kepez’den ücretsiz tenis kursları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.